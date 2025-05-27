Özel bir hezimet!

F.Bahçe, bu sezon ilk kez 4 gollü yenilgi aldı. Hatay, tarihinde ilk defa rakibine 4 gol attı

100 MİLYON €'LUK FARK!

LİGDEN düşmesi daha önce kesinleşen Hatayspor, Mersin'de Fenerbahçe'yi konuk ederken iki takım arasındaki muazzam fark dikkat çekti. Sarı-lacivertlilerin sahaya çıktığı ilk 11'in değeri 107 milyon Euro'yu bulurken, ev sahibi takımda bu rakam sadece 8 milyon Euro'ydu. Kanarya'nın en pahalı oyuncusu ise 24 milyon Euro piyasa değeri ile Youssef En-Nesyri…



TALİHSİZLİĞİN BU KADARI!

Livakovic'i, Mersin'e götürmeyen Mourinho, kaleyi Ertuğrul Çetin'e emanet etti. 15 Aralık'taki Başakşehir maçında son 30 dakika görev yapan 22 yaşındaki kaleci, 5 ay sonra ligde forma giyerken büyük şanssızlıklar yaşadı. 44'te Massanga'nın serbest vuruşunda top önce direğe, ardından da Ertuğrul'un sırtına çarpınca, genç file bekçisi kendi ağlarını vurmuş oldu. Ertuğrul, 53'te ise göğsüyle kontrol etmek istediği topu Boutobba'ya kaptırıp gole sebebiyet verdi.





MOURİNHO'DAN YİNE OLAY SÖZLER

F.Bahçe Teknik Direktörü Mourinho, maçtan sonra geleceğiyle ilgili flaş bir açıklama yaptı. Portekizli çalıştırıcı, "Önümüzdeki sezon Fenerbahçe'de olacak mısınız?" sorusuna "Başkanımız televizyonda takımda kalmamı istediğini söyledi. Bana güveniyor. Kendisi gayet netti. Eğer düşüncesinde bir değişiklik olduysa bu bana söylenmedi. cevabını verdi. "7 senedir Şampiyonlar Ligi'nde yoksunuz. Nasıl yorumlarsınız" sorusunu ise "Son 7 senede Avrupa'da iki final oynadım. Yani son 7 senede, Türk futbol tarihinin gördüğünden daha fazla final oynadım Avrupa'da" şeklinde yanıtlayan Mourinho, kırmızı karttan sonra maçta her şeyin tersine döndüğünü söyledi.



İLK KIRMIZI MERT'E

Sarı-lacivertli savunmacı Mert Müldür, 38. dakikada Okoronkwo'ya yaptığı faul sonrası direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı. 26 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'de bu sezon kırmızı gören ilk isim oldu.