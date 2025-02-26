Özel bir tartışma!

F.Bahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun maçın ardından kullandığı "Kulübede herkes maymun gibi zıplıyordu" ifadeleri G.Saray'dan tepki görürken dünyada yansıması ise çok daha büyük oldu. Portekizli hocanın sözleri başta İngiliz ve İspanyol basını olmak üzere her yerde kendine yer buldu. İşte dünya medyasından yorumlar:

İSPANYA

SPORT: "Mourinho, ırkçılıkla suçlanıyor."

RELEVO: "Galatasaray, yedek kulübesindeki oyuncularını maymuna benzeten Mourinho'yu ırkçılık suçlamasıyla UEFA ve FIFA'ya şikâyet edeceğini belirtti."

MARCA: "Galatasaray, Jose Mourinho hakkında ırkçı açıklamalar nedeniyle cezai işlem başlatılmasını istedi."

İNGİLTERE

THE SUN: "Galatasaray, Jose Mourinho'yu ırkçılıkça suçladı. Fenerbahçe Teknik Direktörü hakkında suç duyurusunda bulunacaklar."

BBC: "G.Saray, Mourinho'yu ırkçı ifadeler gerekçesiyle suçluyor."

DAILY MAIL: "İstanbul derbisi sonrasında Mourinho, suç içeren ırkçı ifadeler kullandığı eleştirisi ile gündemde."

İTALYA

TUTTOSPORT: "Jose Mourinho şok!

ABD

CBS: "Bir pozisyon sonrası eleştiri yapan Mourinho'nun sözleri G.Saray tarafından ırkçılık olarak nitelendirildi. UEFA ve FIFA'ya çağrı yapıldı."





PORTEKİZ

A BOLA: "G.Saray bir dosya ile Mourinho'yu şikâyet etmeye hazırlanıyor."

SAPO DESPORTO: "Mourinho, Türkiye'de ırkçılıkla suçlanıyor."



BURASI KÖLN

Portekizli hocanın sözleri Türkiye'de gündemi sarsarken dünyada da en çok konuşulan ana konulardan biri oldu. Alman kanalları ve gazeteleri Mourinho'nun sözlerini irdelerken dün bu kare Köln'de çekildi. Almanya'nın en yoğun tren istasyonlarından biri olan Köln Merkez Tren İstasyonu'nda yayın yapan ekranlar, tecrübeli çalıştırıcının sözlerini sık sık ekranlarına getirdi. Öte yandan Almanya'nın diğer şehirlerindeki tren istasyonlarında da benzer sahneler vardı.

CHELSEA TARAFTARI MOURİNHO'YU İSTİYOR!

İngiltere Premier Lig'de beklentilerin çok gerisinde kalan Chelsea'de taraftarlar tepkili. Dün akşam Southampton ile karşılaşan Chelsea'de futbolseverler, stadın önünde yönetimi protesto etti. Pankartlar açan taraftarlar, "Jose Mourinho" diyerek besteler söyledi ve eski hocalarını geri istedi. Mourinho, İngiliz ekibinde 3 Premier Lig, 1 İngiltere Kupası, 3 İngiltere Lig Kupası ve 1 İngiltere Süper Kupası kazanmıştı.