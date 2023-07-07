‘Özelim’ diye bağırıyordu!

"Kişiliği, öz güveni, topla kabiliyeti, son paslardaki doğru kararları ve rahatlığı ile Arda öne çıkıyordu." "Bana göre en önemli özelliği ise zekâsı ve karar yeteneği. 'Bende özel bir şey var' diye bağırıyordu." "Sürekli olarak oynamak ve çalışmak istiyor. Gelecekle ilgili ne yapmak isteği kafasında vardı."
F.Bahçe'nin eski hocası VitorPereira, Arda Güler transferini SABAHSPOR için yorumladı. Genç yıldız için, "ArdaGüler'i hatırlıyorum, F.Bahçe'debizimle ilk çalışmasını 16 yaşındayapmıştı" ifadelerini kullanan Portekizli çalıştırıcı, oyuncu için şu noktalara değindi: KİŞİLİĞİ, öz güveni, topla kabiliyeti, son paslardaki doğru kararları ve rahatlığı ile öne çıkıyordu. İlk günden beri potansiyeli ile ilgili hiç şüphe duymadım. YAŞINA göre kuvvetli bir kişilikti. Sürekli oynamak, çalışmak istiyordu. Gelecekle ilgili ne yapmak istediğini iyi biliyordu. Bireysel gelişim için çabası vardı... İLK maçını tam hatırlamıyorum (19 Ağustos2021, F.Bahçe-Helsinki,24 dakika) ama sanırım Avrupa maçındaydı ve oyuna girdiğinde 16 yaşında birisi gibi değil daha olgun bir kişi gibi oynamıştı. BIRDEN fazla pozisyonda görev alabilir. Teknik kapasitesi yüksek,gol becerisi yüksek, aynı zamandadefansif etkisi de vardı. EN önemli özelliği bence zekâsı ve karar alma yeteneği. Son paslar ile çalımlarda bu özelliğini kullanıyor. "Bendeözel bir şey var" dedirtiyordu ve bağırıyordu. ZAYIF yanları ile ilgili çok bir şey söyleyemem. Ama çabuk birideğil; hız ve koşu mesafesinde yavaş değil ama onu öne çıkaranözelliği, tekniği. Bu netti..
DYBALA ILE JAMESarasında bir yıldız "BENCE Roma'da oynayan Dybala'ya benziyor. James Rodriguez ile (şu anda boşta) Dybala arasında bir yerde. Topu aldıktansonra hemen karar verip hızlıca doğruyere yönlendiriyor, bunu yaparken de tekniğiile etkisini gösteriyor. Kaliteli bir sol ayak. Arda yaşındaki bir oyuncu için hayâl edemezsiniz gelecekte ne olacağını." KARAKTERI OLGUNgeleceği fantastik "ONA öneri yapmam bence gerekli değil çünkü iyi bir ailesi var. Kişilik olarak da iyi durumda. Olgun karakterde, fantastik ve güzel bir gelecek onu bekliyor artık."
6 YILLIĞINA REAL MADRİD'DE
İMZA TÖRENİ BUGÜN 13.00'TE Fenerbahçe ve Türk futbolunun yıldızı Arda Güler dün Real Madrid'e imza atmak için İspanya'ya gitti. İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden özel uçakla Madrid'e giden 18 yaşındaki oyuncu bugün de basının karşısına çıkacak. İspanyol ekibi tarafındansağlık kontrollerine alınan ve 6 yıllık resmianlaşmaya da imzasını atan Arda Güler'inimza töreni TSİ 13.00'te yapılacak. Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in de hazır bulunacağı törene yerli ve yabancı çok sayıda basın mensubunun katılacağı öğrenildi.
'FENERBAHÇE'DEN PARAYI ALAMADIK'
Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Akdaş, kendi altyapılarında yetişen Arda Güler'in, Real Madrid'e transferinden yetiştirme payı alacaklarını söyledi. Genç yıldızın bonservisinin kalan %20'sini de bazı anlaşmalar karşılığında F.Bahçe'ye verdiklerini hatırlatan Akdaş, "Arda için Fenerbahçe'den 2.5 milyon Euro daha alacaktık. O zaman bu paranın karşılığı 45 milyonTL idi. Hepsini alamadık paranın... Şimdi kurfarkı da oldu. Bunun yanı sıra 15 milyon TL Koç Grubu'ndan gelecekti ancak bu paranın da az bir miktarı kasamıza girdi" ifadelerini kullandı.
AİLESİNE 15 MİLYON €&NBSP;KOMİSYON ÖDENDİ! Real Madrid'in çiçeği burnunda yeni transferi Arda Güler, resmi imzayı atmak için dün özel uçakla İspanya'ya gitti. Ülke basını ise çarpıcı bir iddia ortaya attı. Eflatunbeyazlıkulübün, 18 yaşındaki yıldızın ailesine15 milyon Euro (428 milyon TL) komisyonödediği belirtildi. Barcelona da Arda'yı renklerine bağlamak için yoğun bir çaba göstermesine rağmen milli futbolcu Real Madrid'i tercih etti.
BONSERVİSİ 20+10 MİLYON €
Fenerbahçe, Arda Güler'in Real Madrid'e transferinin 20 milyon Euro artı bonuslar karşılığında gerçekleştiğini resmen açıkladı. Performansa bağlıbonusların azami 10 milyonEuro olacağı duyurulurkensarı-lacivertlikulüp, 18 yaşındaki oyuncununbir sonraki satıştan%20'lik pay da alacak.
TÜRKİYE REKORU!
5 Ocak 2018'de Cenk Tosun, 22 milyon Euro'ya Everton'a transfer olarak Türkiye rekoru kırarken Arda Güler, 5 yıl sonra bu rekoru tarihe gömdü.