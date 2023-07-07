‘Özelim’ diye bağırıyordu!

F.Bahçe'nin eski hocasıArda Güler transferiniiçin yorumladı. Genç yıldız için,ifadelerini kullanan Portekizli çalıştırıcı, oyuncu için şu noktalara değindi:öz güveni, topla kabiliyeti, son paslardaki doğru kararları ve rahatlığı ile öne çıkıyordu. İlk günden beri potansiyeli ile ilgili hiç şüphe duymadım.göre kuvvetli bir kişilikti. Sürekli oynamak, çalışmak istiyordu. Gelecekle ilgili ne yapmak istediğini iyi biliyordu. Bireysel gelişim için çabası vardı...maçını tam hatırlamıyorumama sanırım Avrupa maçındaydı ve oyuna girdiğinde 16 yaşında birisi gibi değil daha olgun bir kişi gibi oynamıştı.fazla pozisyonda görev alabilir.önemli özelliği bence zekâsı ve karar alma yeteneği. Son paslar ile çalımlarda bu özelliğini kullanıyor.dedirtiyordu ve bağırıyordu.yanları ile ilgili çok bir şey söyleyemem.hız ve koşu mesafesinde yavaş değilRoma'da oynayan Dybala'ya benziyor. James Rodriguez ile (şu anda boşta) Dybala arasında bir yerde.Kaliteli bir sol ayak. Arda yaşındaki bir oyuncu için hayâl edemezsiniz gelecekte ne olacağını.öneri yapmam bence gerekli değil çünkü iyi bir ailesi var. Kişilik olarak da iyi durumda. Olgun karakterde, fantastik ve güzel bir gelecek onu bekliyor artık."İMZA TÖRENİ BUGÜN 13.00'TEenerbahçe ve Türk futbolunun yıldızı Arda Güler dün Real Madrid'e imza atmak için İspanya'ya gitti. İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden özel uçakla Madrid'e giden 18 yaşındaki oyuncu bugün de basının karşısına çıkacak.Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in de hazır bulunacağı törene yerli ve yabancı çok sayıda basın mensubunun katılacağı öğrenildi.Gençlerbirliği Başkanış, kendi altyapılarında yetişen Arda Güler'in, Real Madrid'e transferinden yetiştirme payı alacaklarını söyledi. Genç yıldızın bonservisinin kalan %20'sini de bazı anlaşmalar karşılığında F.Bahçe'ye verdiklerini hatırlatan Akdaş, "Arda için Fenerbahçe'den 2.5 milyon Euro daha alacaktık.Bunun yanı sıra 15 milyon TL Koç Grubu'ndan gelecekti ancak bu paranın da az bir miktarı kasamıza girdi" ifadelerini kullandı.eal Madrid'in çiçeği burnunda yeni transferi Arda Güler, resmi imzayı atmak için dün özel uçakla İspanya'ya gitti. Ülke basını ise çarpıcı bir iddia ortaya attı.Barcelona da Arda'yı renklerine bağlamak için yoğun bir çaba göstermesine rağmen milli futbolcu Real Madrid'i tercih etti.Fenerbahçe, Arda Güler'in Real Madrid'e transferinin 20 milyon Euro artı bonuslar karşılığında gerçekleştiğini resmen açıkladı.5 Ocak 2018'de Cenk Tosun, 22 milyon Euro'ya Everton'a transfer olarak Türkiye rekoru kırarken Arda Güler, 5 yıl sonra bu rekoru tarihe gömdü.