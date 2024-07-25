Paslanmaz çelik

Bosnalı santrfor Edin Dzeko, Fenerbahçe'de performansına kaldığı yerden devam ediyor. Geçen sezon 25 golle adeta ikinci baharını yaşayan
38 yaşındaki yıldız, sarılacivertlilerin Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Lugano'yu 4-3 yenip, tur kapısını araladığı maçta da biri penaltıdan olmak üzere hat-trickle galibiyetin mimarı oldu. Transfer sezonunda Hajduk Split'ten teklif almasına rağmen kalmayı seçen
ve kulübe bağlılığını gösteren Dzeko,
takımın yeni transferi Youssef En-Nesyri'ye de performansıyla gözdağı verdi. Fenerbahçe forması altında kaçırdıkları gollerle eleştirilse de kaleye gönderdiği şutlar ve isabet oranındaki başarısıyla dikkat çekiyor.
HAZIRLIK MAÇLARININ DA YILDIZIYDI
Kanarya'da ikinci sezonunu yaşayan ve ilk döneminde ligde gol krallığı yarışını ikinci sırada tamamlayan Dzeko, sarı-lacivertlilerde çektiği 77 isabetli şutun 28'ini ağlarla buluşturdu.
21 golü Süper Lig'de atan Dzeko, 7'sini Avrupa kupalarında kaydetti. Yüzde 37'lik başarı karnesi yakalayan Bosna Elması lakaplı yıldız, 120 dakikada bir fileleri havalandırdı.
Yeni sezon öncesi 5 hazırlık maçında attığı 5 klas golle adından söz ettiren 38 yaşındaki futbolcu, teknik direktör Mourinho'nun şimdiden vazgeçilmezi oldu.
BİR GÖRÜŞ
BÜLENT TİMURLENK
Kim iyiyse Mourinho ona formayı verir
Edin
Dzeko, yaşından bağımsız büyük profesyonel. Youssef En-Nesyri ile aralarında 10 yaş var. 3 kulvardaki maç planlamasına bakarsanız 2 iyi santrforunuzun olması gerekiyor. Batshuayi, Dzeko'nun önüne bir santrfor alınacağından F.Bahçe'de kalmadı. En-Nesyri'nin, Dzeko ile benzer çok özelliği var. Ebetteki Bosnalı yıldız çok büyük bir santrfor ama Faslı oyuncunun da yaş avantajlıyla hem fiziği hem de devamlılığı için bu paranın ödendiği ortada.
Mourinho, kimi iyi görürse onu oynatır. En-Nesyri'ye 20 milyon verildi ancak Mourinho, Faslı oyuncunun 'İlk 11'de banko olacak' baskısını hissedecek bir teknik direktör değil.