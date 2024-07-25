Paslanmaz çelik

Bosnalı santrfor Edin Dzeko, Fenerbahçe'de performansına kaldığı yerden devam ediyor. Geçen sezon38 yaşındaki yıldız, sarılacivertlilerin Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Lugano'yu 4-3 yenip, tur kapısını araladığı maçta da biri penaltıdan olmak üzere hat-trickle galibiyetin mimarı oldu. Transfer sezonundavetakımın yeni transferi Youssef En-Nesyri'ye de performansıyla gözdağı verdi. Fenerbahçe forması altında kaçırdıkları gollerle eleştirilse deKanarya'da ikinci sezonunu yaşayan ve ilk döneminde ligde gol krallığı yarışını ikinci sırada tamamlayan21 golü Süper Lig'de atan Dzeko, 7'sini Avrupa kupalarında kaydetti.Yeni sezon öncesi 5 hazırlık maçında attığı 5 klas golle adından söz ettiren 38 yaşındaki futbolcu, teknik direktör Mourinho'nun şimdiden vazgeçilmezi oldu.Dzeko, yaşından bağımsız büyük profesyonel. Youssef En-Nesyri ile aralarında 10 yaş var. 3 kulvardaki maç planlamasına bakarsanız 2 iyi santrforunuzun olması gerekiyor. Batshuayi, Dzeko'nun önüne bir santrfor alınacağından F.Bahçe'de kalmadı. En-Nesyri'nin, Dzeko ile benzer çok özelliği var.Mourinho, kimi iyi görürse onu oynatır. En-Nesyri'ye 20 milyon verildi ancak Mourinho, Faslı oyuncunun