Paylaşılamayan adam Jesus

Portekiz Milli Futbol Takımı'nı 2014 yılından bu yana çalıştıran 68 yaşındaki teknik direktör Fernando Santos, Dünya Kupası'nda çeyrek finalde Fas'a yenilince görevini bıraktı.Katar'da büyük hayal kırıklığı yaşayan Portekiz Milli Takımı için en güçlü aday ise Roma'yı çalıştıran Jose Mourinho... İtalyan Corriere dello Sport'un haberine göre Mourinho'nun menajeri Jorge Mendes, Portekiz Futbol Federasyonu yöneticileriyle dünAncak bu zirveden anlaşma çıkmadı.59 yaşındaki ünlü çalıştırıcı, İtalyan gazetecilerin konuyla ilgili sorularını yanıtsız bıraktı.iddia edildi. Brezilya'nın ardından Portekiz'in de sarı-lacivertli ekibin hocasına kanca atması F.Bahçe camiasını endişelendirse de 68 yaşındaki teknik adam daha öncediyerek gönüllere su serpmişti.eski hocası Vitor Pereira, gözünü eski oyuncusuna dikti! Portekizli çalıştırıcı, sarı-lacivertlilere Los Angeles FC'den transfer olan Uruguaylı yıldız Diego Rossi'yi yeni takımı Flamengo'ya transfer etmek için kolları sıvadı. F.Bahçe forması ile 2. sezonunu geçiren 24 yaşındaki kanat oyuncusu, 61 maçta forma giyerken 9 kez de ağları sarstı.F.Bahçe'nin genç ismi Ferdi Kadıoğlu evlilik hazırlığında. Sera Vrij ile yaşamını birleştirmeye hazırlanan Hollanda doğumlu oyuncunun 2023 yılında düğün yapacağı öğrenildi. Hogeschool TIO Amsterdam Üniversitesi'nde öğrenci olan Sera Vrij, Hollandalı ünlü karma dövüş sporcusu Dick Vrij'in kızı.