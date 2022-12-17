Paylaşılamayan adam Jesus

Brezilya ile adı anılan Kanarya’nın hocası, bu kez de Portekiz’in gündeminde
Portekiz Milli Futbol Takımı'nı 2014 yılından bu yana çalıştıran 68 yaşındaki teknik direktör Fernando Santos, Dünya Kupası'nda çeyrek finalde Fas'a yenilince görevini bıraktı. Brezilya iddialarındansonra Fenerbahçe'nin hocasıJorge Jesus'un adı bu kezde memleketi Portekiz ileanılıyor. Katar'da büyük hayal kırıklığı yaşayan Portekiz Milli Takımı için en güçlü aday ise Roma'yı çalıştıran Jose Mourinho... İtalyan Corriere dello Sport'un haberine göre Mourinho'nun menajeri Jorge Mendes, Portekiz Futbol Federasyonu yöneticileriyle dün Lizbon'da bir arayageldi ve bir otelde görüşmegerçekleştirdi. Ancak bu zirveden anlaşma çıkmadı.
MOURİNHO YORUM YAPMADI
59 yaşındaki ünlü çalıştırıcı, İtalyan gazetecilerin konuyla ilgili sorularını yanıtsız bıraktı. Portekiz yetkililerinin,Jorge Jesus'un menajeriylede temas kurup nabız yoklayacağı iddia edildi. Brezilya'nın ardından Portekiz'in de sarı-lacivertli ekibin hocasına kanca atması F.Bahçe camiasını endişelendirse de 68 yaşındaki teknik adam daha önce "Fenerbahçe'ye 1 yıllıkimza attım. Prensipleri olanbir adamım. Sözleşmemin devamettiği takımları yarı yoldabırakmam. Şampiyonluğun engüçlü adayı biziz" diyerek gönüllere su serpmişti.
PEREİRA'NIN AKLI ROSSİ'DE Fenerbahçe'nin eski hocası Vitor Pereira, gözünü eski oyuncusuna dikti! Portekizli çalıştırıcı, sarı-lacivertlilere Los Angeles FC'den transfer olan Uruguaylı yıldız Diego Rossi'yi yeni takımı Flamengo'ya transfer etmek için kolları sıvadı. F.Bahçe forması ile 2. sezonunu geçiren 24 yaşındaki kanat oyuncusu, 61 maçta forma giyerken 9 kez de ağları sarstı. F.Bahçe 5.5 milyon Euro karşılığındaaldığı oyuncu için 15 milyonEuro seviyesinde bir bonservisistiyor. Rossi'nin kontratı 2024-25 sezonunda bitiyor.
FERDI İMZAYA HAZIR
F.Bahçe'nin genç ismi Ferdi Kadıoğlu evlilik hazırlığında. Sera Vrij ile yaşamını birleştirmeye hazırlanan Hollanda doğumlu oyuncunun 2023 yılında düğün yapacağı öğrenildi. Hogeschool TIO Amsterdam Üniversitesi'nde öğrenci olan Sera Vrij, Hollandalı ünlü karma dövüş sporcusu Dick Vrij'in kızı.