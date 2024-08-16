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Giriş Tarihi: 16.8.2024

Pedro kayboldu

Yıllık 2.5 milyon Euro alan Brezilyalı oyuncu, ortalıkta yok! Menajeri de Joao Pedro ile hiç irtibat kuramazken hukuki süreç işletilecek

Pedro kayboldu
F.Bahçe'nin 2022 yaz döneminde 4.6 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı ancak faydalanamadığı Joao Pedro ile sözleşme devam ediyor. 32 yaşındaki oyuncu, geçen sezonu Gremio'da geçirirken sarılacivertlilerle aradaki irtibat koptu, artık oyuncuya ulaşılamıyor. Gremio ile kiralık kontratı sona eren Sambacı, F.Bahçe'ye geri dönmedi. Yönetim, menajeri ile irtibat kurup oyuncusunun durumunu sorarken menajerinin de görüşemediği ortaya çıktı. Yıllık 2.5 milyon Euro kazanan Brezilyalı hücumcunun durumu için hukuki süreç işletilecek.
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Pedro kayboldu
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