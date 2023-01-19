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Giriş Tarihi: 19.1.2023

Pereira’nın aklı Diego Rossi’de

Samet YÜKSEL
Pereira’nın aklı Diego Rossi’de

Flamengo, sezon başındaki 6 milyon Euro olan teklifini revize edecek. 24 yaşındaki futbolcu için rakamı 8 milyon Euro’ya çıkaracak. Fenerbahçe, pazarlıklarda geri adım atmayacak

Brezilya'nın köklü ekiplerinden Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Flamengo, Diego Rossi'nin peşini bırakmıyor. Brezilya kulübü, Uruguaylı kanat oyuncusu için bu ay içinde F.Bahçe'nin kapısını bir kez daha çalacak. Üstelik Rossi'nin transferinde bu sefer sarı-lacivertlilerin eski teknik adamı Pereira'nın da ısrarcı olduğu kaydedildi. Geçen sezon 5.5 milyon Euro verilerek Los Angeles'tan alınırken referans olan Portekizli çalıştırıcı, 24 yaşındaki futbolcuyu şimdi de Flamengo'ya istiyor.

PERFORMANSI YÜKSELDİ, FİYATI ARTTI
Bu yaz 6 milyon Euro'luk bir teklifle F.Bahçe'nin kapısını çalan Brezilya ekibinin, rakamı 8 milyon Euro'ya çıkaracağı öğrenildi. Kanarya, bu sezon iyi bir performans gösteren Diego Rossi'yi düşük bir bedele bırakmak istemiyor. Transfere kaynak oluşturmayı hedefleyen sarı-lacivertliler, pazarlıklarda geri adım atmayacak.

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Pereira’nın aklı Diego Rossi’de
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