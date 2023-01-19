Pereira’nın aklı Diego Rossi’de

Brezilya'nın köklü ekiplerinden Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Flamengo,'nin peşini bırakmıyor.Uruguaylı kanat oyuncusu için bu ay içindeÜstelik Rossi'nin transferinde bu sefer sarı-lacivertlilerin eski teknik adamı Pereira'nın da ısrarcı olduğu kaydedildi.Kanarya, bu sezon iyi bir performansgösteren Diego Rossi'yi düşük bir bedele bırakmakistemiyor. Transferekaynak oluşturmayıhedefleyen sarı-lacivertliler,pazarlıklarda geriadım atmayacak.