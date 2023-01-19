Pereira’nın aklı Diego Rossi’de

Flamengo, sezon başındaki 6 milyon Euro olan teklifini revize edecek. 24 yaşındaki futbolcu için rakamı 8 milyon Euro’ya çıkaracak. Fenerbahçe, pazarlıklarda geri adım atmayacak
Brezilya'nın köklü ekiplerinden Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Flamengo, Diego Rossi'nin peşini bırakmıyor. Brezilya kulübü, Uruguaylı kanat oyuncusu için bu ay içinde F.Bahçe'ninkapısını bir kez daha çalacak. Üstelik Rossi'nin transferinde bu sefer sarı-lacivertlilerin eski teknik adamı Pereira'nın da ısrarcı olduğu kaydedildi. Geçen sezon 5.5 milyon Euro verilerekLos Angeles'tan alınırkenreferans olan Portekizli çalıştırıcı,24 yaşındaki futbolcuyuşimdi deFlamengo'ya istiyor.
PERFORMANSI YÜKSELDİ, FİYATI ARTTI Bu yaz 6 milyon Euro'luk bir teklifleF.Bahçe'nin kapısını çalan Brezilya ekibinin,rakamı 8 milyon Euro'ya çıkaracağı öğrenildi.Kanarya, bu sezon iyi bir performansgösteren Diego Rossi'yi düşük bir bedele bırakmakistemiyor. Transferekaynak oluşturmayıhedefleyen sarı-lacivertliler,pazarlıklarda geriadım atmayacak.