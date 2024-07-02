Plan hazır!

Transfer çalışmalarının sürdüğü Fenerbahçe'de geleceklerin yanı sıra gidecekler konusu da gündemde. Bir değişiklik olmazsa Süper Lig'de önümüzdeki sezon A takım listesine yazılacak yabancı sayısı 14'ten 12'ye düşecek.Sarı-lacivertli ekibin kadrosunda şu anda 15 yabancı futbolcu bulunuyor. Kanarya, 6 isim ile yollarını kesin olarak ayırmayı hedefliyor. Luan Peres, Krunic, Zajc, Crespo, Ryan Kent ve Joao Pedro'yu elden çıkarmak isteyen Kanarya, böylelikle yabancı sayısını 9'a indirecek.Astronomik bir teklif gelmediği sürecetakımda tutulmasını isteyen Portekizli hoca, 3 yeni isme yer açmış olacak. Yabancı transferinde öncelikli olarak santrfor, sol kanat ve 6-8 numara alacak olan yönetim ise aceleci davranmıyor. Almanya'da devam eden 2024 Avrupa Şampiyonası'nın sonlanmasını bekleyecek olan