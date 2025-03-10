Portekizli dokunuşu

Portekizli teknik adam Vitor Pereira,Genç yıldız, sadece sarı-lacivertli ekipte değil, milli takımda da bu mevkinin vazgeçilmezi olmuş, yıldızını parlatarak Premier Lig kapısını açmıştı. Benzer bir hikâye şu an Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile Oğuz Aydın arasında yazılıyor. Hücum hattında oynayan ancakOğuz, Mourinho'nun liderliğinde yeni bir seviyeye ulaşmayı hedefliyor.24 yaşındaki oyuncunun, güncel piyasa değerinde 15 milyon Euro'ları gördü. Birçok Avrupa kulübü, Oğuz Aydın için kulübe ilgi mektubu gönderirken özellikle