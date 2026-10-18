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Giriş Tarihi: 18.10.2026

Problem olursa gereğini yaparım

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Problem olursa gereğini yaparım
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F.Bahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, maçın ardından Asensio ile arasında sorun olduğu iddialarına yanıt verdi. Tecrübeli hoca, "Benim hiçbir oyuncuyla aramda problem yok. Olmamıştır, olursa gereğini yaparım. Bundan önce yaptığım gibi. Ben Fenerbahçe'nin evladıyım, dışarıdan gelen biri değilim. Her şeyden önce arma. Sürekli çeşitli yalan haberler var. Kimse merak etmesin yarın (bugün) A'dan Z'ye hem Asensio hem kulüp açıklayacak" dedi. VAR'dan iptal edilen gollerinde yanlış karar verildiğini belirten Kartal, penaltı atışları için Greenwood tercihini tekrar gözden geçireceklerini aktardı. Slavia Prag ile oynayacakları karşılaşmayla ilgili de rakibi izlediklerini ve ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını ifade etti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#FENERBAHÇE #İSMAİL KARTAL
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Problem olursa gereğini yaparım
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