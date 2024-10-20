Rakipken bile onu dinlerdim!

F.Bahçe'nin Boşnak golcüsü Edin Dzeko, İtalyan gazetesiaçıklamalar yaptı. 6 yıl oynadığı Roma'dan 2021 yazında Inter'e transfer olan 38 yaşındaki santrfor,dedi. F.Bahçe'ye gelmenin kendisi için doğru seçim olduğunu belirten başarılı oyuncu,diye konuştu.Roma'da kısa bir süre birlikte olduğu ve F.Bahçe'de yeniden buluştuğu Portekizli teknik adam Mourinho hakkında da konuşan Dzeko,dedi. Tecrübeli oyuncu, futbolu bıraktıktan sonra eşiyle İtalya'da yaşamayı düşündüğünü de sözlerine ekledi.dişli ekiplerinden Samsunspor'a konuk olacak Fenerbahçe, zorlu mücadelede deplasman serisini sürdürmek istiyor. Geçen sezon dış sahada namağlup olan Kanarya, ligde oynadığı son 23 deplasman maçında 19 galibiyet, 4 beraberlik elde etti.Bu oyuncular kart görmeleri durumunda gelecek hafta Bodrum FK maçında cezalı duruma düşecek.Fenerbahçe'de milli takımdan en son dönen Amrabat, Szymanski ve En-Nesyri 2 gün önce takımdan ayrı yenilenme antrenmanı yaptı. Dün ise Amrabat ve Szymanski takımla çalışırken Faslı golcü tedbiren bireysel olarak recovery (dinlenme, toparlanma) idmanı gerçekleştirdi. Bugün Samsunspor deplasmanında En-Nesyri'nin kulübede Dzeko'nun ise gol silahı olarak sahada olması bekleniyor.