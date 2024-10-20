Rakipken bile onu dinlerdim!

F.Bahçe'nin Boşnak golcüsü Edin Dzeko, İtalyan gazetesi La Gazzetta dello Sport'a
açıklamalar yaptı. 6 yıl oynadığı Roma'dan 2021 yazında Inter'e transfer olan 38 yaşındaki santrfor, "Transferimden sonrası Roma'ya karşı ilk maçımızı 3-0 kazandık. Ben de gol attım. Dışarıdan belli olmuyordu ama içimde bir ateş vardı. Her iki takımın taraftarlarını da yanımda hissedebiliyordum"
dedi. F.Bahçe'ye gelmenin kendisi için doğru seçim olduğunu belirten başarılı oyuncu, "Burada mutluyum. Sezon sonu sözleşmem bitiyor ama futbolu bırakmıyorum. Burada ya da başka bir yerde hâlâ çok şey verebilirim"
diye konuştu.
EŞİMLE AKLIMIZDA İTALYA VAR
Roma'da kısa bir süre birlikte olduğu ve F.Bahçe'de yeniden buluştuğu Portekizli teknik adam Mourinho hakkında da konuşan Dzeko, "Roma'da bir ay kadar birlikte çalışmıştım. Ayrılmamı istememişti. Ama ikimizin de elinde olmayan şeyler olmuştu. Jose inanılmaz karizması olan bir adam ve harika bir hoca. Rakip olarak bile o konuştuğunda onu dinlemek için oraya giderdim. Onun sözlerinin büyük değeri var. F.Bahçe'de olduğu için çok mutlu ve gururluyum"
dedi. Tecrübeli oyuncu, futbolu bıraktıktan sonra eşiyle İtalya'da yaşamayı düşündüğünü de sözlerine ekledi.
KANARYA'DA HEDEF 24!
Ligin
dişli ekiplerinden Samsunspor'a konuk olacak Fenerbahçe, zorlu mücadelede deplasman serisini sürdürmek istiyor. Geçen sezon dış sahada namağlup olan Kanarya, ligde oynadığı son 23 deplasman maçında 19 galibiyet, 4 beraberlik elde etti. Bu arada Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Fred ile Hollandalı defans oyuncusu Jayden Oosterwolde, bu karşılaşma öncesi sarı kart sınırında yer alıyor.
Bu oyuncular kart görmeleri durumunda gelecek hafta Bodrum FK maçında cezalı duruma düşecek.
PATRONUN TERCİHİ YİNE DZEKO
Fenerbahçe'de milli takımdan en son dönen Amrabat, Szymanski ve En-Nesyri 2 gün önce takımdan ayrı yenilenme antrenmanı yaptı. Dün ise Amrabat ve Szymanski takımla çalışırken Faslı golcü tedbiren bireysel olarak recovery (dinlenme, toparlanma) idmanı gerçekleştirdi. Bugün Samsunspor deplasmanında En-Nesyri'nin kulübede Dzeko'nun ise gol silahı olarak sahada olması bekleniyor.