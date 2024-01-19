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Giriş Tarihi: 19.1.2024

Rakipler işi zorlaştırıyor

Rakipler işi zorlaştırıyor
ARA transfere hızlı bir giriş yapan Kanarya, Çağlar için yaptığı temaslardan sonuç alamadı. Milli futbolcu, Atletico Madrid'de yıllık 3 milyon Euro kazanırken, sarı-lacivertliler, yarım sezon için 1.5 milyon Euro vereceğini iletti. Çağlar, teklife sıcak bakmasına rağmen kulübünün yüksek bir kiralama bedeli istemesi işleri bozdu. Portekiz ekibi Porto'nun kiralama teklifini 2 milyon Euro'dan 2.5 milyona çıkarması, Fulham'ın da kiralama ücretinin yanında sezon sonu satın alma opsiyonu teklifi yapması, Atletico'nun tok satıcıyı oynamasına neden oluyor.

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Rakipler işi zorlaştırıyor
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