Rakipler işi zorlaştırıyor

transfere hızlı bir giriş yapan Kanarya, Çağlar için yaptığı temaslardan sonuç alamadı. Milli futbolcu, Atletico Madrid'de yıllık 3 milyon Euro kazanırken, sarı-lacivertliler, yarım sezon için 1.5 milyon Euro vereceğini iletti.Portekiz ekibi Porto'nun kiralama teklifini 2 milyon Euro'dan 2.5 milyona çıkarması, Fulham'ın da kiralama ücretinin yanında sezon sonu satın alma opsiyonu teklifi yapması, Atletico'nun tok satıcıyı oynamasına neden oluyor.