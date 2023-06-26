Real Madrid’in gündemi Arda

İspanyol devinin uzun süredir takip ettiği Arda Güler için, Madrid kulübüne yakın olan Marca gazetesi analiz yaptı. Futbolcunun, göze hoş gelen oyun tarzıyla Messi’ye benzediği yazıldı
Avrupa'da son bir haftadır manşetleri süsleyen Arda Güler dün de Real Madrid'e yakınlığı ile bilinen İspanyolların en önemli gazetesi Marca'da haberdi. F.Bahçe'nin 18 yaşındaki yıldızı için 'Harika çocuk' ifadesini kullanan İspanyollar, adı Real Madrid ile de anılan oyuncuyu 'Odegaard korkusu' yorumu ile masaya yatırdı. İspanyoldevinin 15yaşında altyapısınakattığıMartinOdegaard'ın, altyapıdansonra 7 yıl boyunca kiralıkgönderilmesine dikkat çekildi. Real Madrid'in 2020-21 sezonunda Arsenal'e kiralayıp ertesi sezon 35 milyon Euro'ya sattığı Odegaard,Madrid'e geldiğinde geleceğinbüyük yıldızı olarak gösteriliyordu.İşte Marca'daArda için yazılanlar...
NEDEN ALINSIN?
REAL Madrid oyuncuyu uzun süredir takip ediyor ve çok istiyor.
Burada gelişip, futbol pazarına açılabilir.
ÇALIM becerisi ve taraftarların gözüne hoş gelen bir futbol oynuyor.
MÜKEMMEL bir sol ayağa sahip. Oyun tarzıyla Messi'ye benzetiliyor.
NEDEN GELMESİN?
YENI bir Odegaard vakası yaşanabilir. Uyum sorunu yaşanma ihtimali yüksek.
BRAHIM Diaz, Real Madrid'e döndü. İki oyuncu benzer profilde ve aynı anda kadroda olmaları mantıksız olur.
ARDA satın alındıktan sonra kiralık olarak başka bir kulübe gitmeye sıcak bakmıyor.
PARA DEĞİL FORMA İSTİYOR
F.Bahçe yönetimi ile Güler ailesi arasında yapılan iki görüşmeden de sonuç çıkmadı. Para değil, sürekli oynayacağı bir takım isteyen Arda'nın ilk tercihi Hollanda, İspanya veya Portekiz'den bir ekip olacak.