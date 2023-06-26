Real Madrid’in gündemi Arda

Avrupa'da son bir haftadır manşetleri süsleyen Arda Güler dün de Real Madrid'e yakınlığı ile bilinen İspanyolların en önemli gazetesi Marca'da haberdi. F.Bahçe'nin 18 yaşındaki yıldızı için 'Harika çocuk' ifadesini kullanan İspanyollar, adı Real Madrid ile de anılan oyuncuyuyorumu ile masaya yatırdı.Real Madrid'in 2020-21 sezonunda Arsenal'e kiralayıp ertesi sezon 35 milyon Euro'ya sattığıREAL Madrid oyuncuyu uzun süredir takip ediyor ve çok istiyor.Burada gelişip, futbol pazarına açılabilir.ÇALIM becerisi ve taraftarların gözüne hoş gelen bir futbol oynuyor.MÜKEMMEL bir sol ayağa sahip. Oyun tarzıyla Messi'ye benzetiliyor.YENI bir Odegaard vakası yaşanabilir. Uyum sorunu yaşanma ihtimali yüksek.BRAHIM Diaz, Real Madrid'e döndü. İki oyuncu benzer profilde ve aynı anda kadroda olmaları mantıksız olur.ARDA satın alındıktan sonra kiralık olarak başka bir kulübe gitmeye sıcak bakmıyor.F.Bahçe yönetimi ile Güler ailesi arasında yapılan iki görüşmeden de sonuç çıkmadı. Para değil, sürekli oynayacağı bir takım isteyen Arda'nın ilk tercihi Hollanda, İspanya veya Portekiz'den bir ekip olacak.