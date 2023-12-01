Sarı-lacivertliler gruptan çıkmak için 14 Aralık'ta Spartak Trnava'yı yenmek zorundaF.Bahçe kaptanı Tadic karşılaşma sonrası hezimeti yorumladı: "Utanç dolu bir akşamdı bizim için. Çok üzüntülüyüz, böyle olmamalıydı.hak etmediler bu sonucu. Yeterince agresif olamadık. Rakibe fazla izin verdik. Planımız bu değildi. Planımız agresif olmaktı. Zihnen ve duruş olarak istediğiniz oyunu ortaya koyamazsanız bu sonuç ortaya çıkar. Gruptan çıkmak için sahaya en iyisini yansıtacağız."Fenerbahçe'nin büyük umutlarla transfer ettiği Livakovic de eleştirilerin hedefindeki isim haline geldi. Hırvat kaleci, son haftalardaki hatalarıyla tepki alırken dün yediği 6 gole rağmen önemli kurtarışlar yaptı. Kalesine gelen 12 şutun 6'sında gole izin vermedi. Livakovic, rakiple karşı karşıya kaldığı pozisyonlarda arkadaşlarına tepki gösterdi. Tecrübeli eldiven maçtan sonra ise tribüne gidip taraftardan özür diledi.En son 17 Eylül'de Antalya karşılaşmasına ilk 11 başlayan Cengiz Ünder, 5. dakikada sakatlanıp yerini İrfan Can'a bırakmak zorunda kalmıştı. 14 maç sonra 11'de sahaya çıktı etkisiz kaldı. 62. dakikada yerine İrfan Can'a bırakana kadar 1 şut çekti. 30 kez topla buluştu. 19 pas verip yüzde 68.4 isabet sağladı.Fenerbahçeli taraftarlar, Danimarka deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı. 10 bin 300 kişi kapasiteli Right to Dream Park'ta kendilerine ayrılan yeri doldurdu. Karşılaşma öncesi stat önünde, maç boyunca da tribünde hiç susmadılar. Ama alınan 6-1'lık sonuçla tam anlamıyla hüsran yaşadılar.Fenerbahçe son 5 karşılaşmada sadece 1 galibiyet aldı. Trabzon karşısında 19 maçlık kazanma serisi biten sarı-lacivertliler Ludogorets'e 2-0 yenildi. Adana Demir'le 0-0 berabere kaldı. Karagümrük'ü 2-1'le geçen Kanarya, Nordsjaelland karşısında bu sezonun en farklı mağlubiyetini aldı.