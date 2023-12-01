İlk 25 dakikada Hey ve Svensson’un golleriyle geriye düşen Kanarya’yı Batshuayi umutlandırdı. Ancak Nygren (3) ve Rasmussen tarihi farka imza attı. Batshuayi’nin bir golü de ofsayta takıldı
Sarı-lacivertliler gruptan çıkmak için 14 Aralık'ta Spartak Trnava'yı yenmek zorunda
TADİC: UTANÇ!
F.Bahçe kaptanı Tadic karşılaşma sonrası hezimeti yorumladı: "Utanç dolu bir akşamdı bizim için. Çok üzüntülüyüz, böyle olmamalıydı. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz, hak etmediler bu sonucu. Yeterince agresif olamadık. Rakibe fazla izin verdik. Planımız bu değildi. Planımız agresif olmaktı. Zihnen ve duruş olarak istediğiniz oyunu ortaya koyamazsanız bu sonuç ortaya çıkar. Gruptan çıkmak için sahaya en iyisini yansıtacağız."
LIVAKOVIC ŞOKTA!
Fenerbahçe'nin büyük umutlarla transfer ettiği Livakovic de eleştirilerin hedefindeki isim haline geldi. Hırvat kaleci, son haftalardaki hatalarıyla tepki alırken dün yediği 6 gole rağmen önemli kurtarışlar yaptı. Kalesine gelen 12 şutun 6'sında gole izin vermedi. Livakovic, rakiple karşı karşıya kaldığı pozisyonlarda arkadaşlarına tepki gösterdi. Tecrübeli eldiven maçtan sonra ise tribüne gidip taraftardan özür diledi.
HAYAL KIRIKLIĞI CENGİZ
En son 17 Eylül'de Antalya karşılaşmasına ilk 11 başlayan Cengiz Ünder, 5. dakikada sakatlanıp yerini İrfan Can'a bırakmak zorunda kalmıştı. 14 maç sonra 11'de sahaya çıktı etkisiz kaldı. 62. dakikada yerine İrfan Can'a bırakana kadar 1 şut çekti. 30 kez topla buluştu. 19 pas verip yüzde 68.4 isabet sağladı.
BUZ KESTİLER!
Fenerbahçeli taraftarlar, Danimarka deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı. 10 bin 300 kişi kapasiteli Right to Dream Park'ta kendilerine ayrılan yeri doldurdu. Karşılaşma öncesi stat önünde, maç boyunca da tribünde hiç susmadılar. Ama alınan 6-1'lık sonuçla tam anlamıyla hüsran yaşadılar.
KÂBUS SERİ
Fenerbahçe son 5 karşılaşmada sadece 1 galibiyet aldı. Trabzon karşısında 19 maçlık kazanma serisi biten sarı-lacivertliler Ludogorets'e 2-0 yenildi. Adana Demir'le 0-0 berabere kaldı. Karagümrük'ü 2-1'le geçen Kanarya, Nordsjaelland karşısında bu sezonun en farklı mağlubiyetini aldı.