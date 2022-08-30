Rezerv Lig yaya kaldı!

Kulüplerin isteği ile TFF tarafından hayata geçirilen Rezerv Lig, kısa sürede tehlikeye girdi. Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç'un imzası ile kulüp başkanlarına dün şu yazı gönderildi: "24 Ağustos 2022 Çarşamba günü gerçekleştirilen toplantıda Rezerv Lig organizasyonu ile alakalı olarak, her ne kadar daha önce birçok kulübümüz tarafından desteklenmiş veorganizasyonun uygulamaya geçtiği günden bugüne ortaya çıkantoplantıya katılan kulüpler tarafından yeniden değerlendirilmesi talep edilmiştir. 3'te 2 çoğunluk sağlandığı taktirde Rezerv Lig uygulaması iptal edilerek ilerleyen sezonlar için TFF'ye başvurulacaktır.Bu doğrultuda Rezerv Lig'in iptal edilip edilmemesiyle alakalıtarafımıza bildirilmesi hususunu hassasiyetinize rica ederiz." Bu yazı sonrasında bazı kulüp başkanlarının özellikle mali konularda yaşanan problemler nedeniyle iptalden yana olduğu öğrenildi.