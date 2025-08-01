Rodrygo sürprizi

Fenerbahçe bir gecede Skriniar ve Semedo'yu İstanbul'a getirirken taraftar sosyal medyada Real Madrid'in sağ kanadı Brahim Diaz için "Go to Fenerbahçe (F.Bahçe'ye gel)" çağrısı başlattı. Ancak sarı-lacivertli yönetimin hedefinde Real Madrid'in Brezilyalı sağ kanadı Rodrygo'nun olduğu öğrenildi. Geçen sezon yaşadığı sakatlığın ardından takımda sıkıntılar yaşayan 24 yaşındaki futbolcu, 54 maçta 14 gol-11 asistle oynamıştı.

KİRALIK GELECEK

Yeni teknik direktör Xabi Alonso ile takımın vazgeçilmezlerinden biri olmak isteyen oyuncu, Kulüpler Dünya Kupası'nda 3 maçta 92 dakika süre aldı ve 1 asist yaptı. Liverpool, Al-Nassr, Arsenal, Manchester City gibi takımların da istediği Rodrygo'yu kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe öncelikle piyasa değeri 90 milyon Euro olan oyuncuyu, ardından da futbolcunun sözleşmesini 2028'e kadar elinde bulunduran Real Madrid'i ikna etme çalışmalarını sürdürüyor.