Sağ bek operasyonu

Fenerbahçe'nin başarılı sağ beki Bright Osayi-Samuel, bu sezon sadece 371 dakika oynadı. Sakatlıklarla boğuşan Nijeryalı, istikrarlı bir performans gösteremedi ve sözleşme uzatmaya da yanaşmadı. Teklifleri değerlendirecek olan 26 yaşındaki oyuncu, senelik 2.5 milyon Euro istiyor. Osayi'nin yokluğunda forma giyen Mert Müldür ise Mourinho'nun gözüne giremedi.son haftayı bay geçen F.Bahçe, 10 günlük milli arada hazırlık maçı yapmayacak. İdmanları yeterli gören Mourinho, altyapı takımını da değerlendirerek çift kale maçlarla oyuncularını hazır tutacak.bekleneni veremeyen ve kiralık olarak Toulouse kulübüne gönderilen Miha Zajc, bu sezon oynanan 7 maçın sadece 1'inde forma giyebildi. Fizik olarak çok zayıf durumda olan Sloven orta saha oyuncusu, mutsuz durumda. Zajc'in sarı-lacivertli kulübe tekrardan dönmek istediği gelen haberler arasında.