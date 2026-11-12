Sağlık ekibine cerrahi takviye

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FENERBAHÇE'DE Sağlık Kurulu'nun başına Prof. Dr. Ömer Faruk Taşer'in getirilmesinin ardından Doç. Dr. Tunay Erden de ekibine dahil oldu. Ortopedi ve travmatoloji alanındaki çalışmalarıyla dikkat çeken Erden, 2022'den bu yana TFF Sağlık ve Performans İcra Kurulu üyeliğini de yürütüyor. FIFA Medical Diploması bulunan Tunay Erden; Barcelona, ABD, Münih ve Hamburg'da spor cerrahisi ve protez cerrahisi üzerine eğitimler aldı. Fenerbahçe'de kritik cerrahi süreçlerin Erden'in liderliğinde yürütülmesi planlanırken deneyimli doktor, kulübe cerrahi konsültasyon desteği sağlayacak.