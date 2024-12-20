Samba zamanı!

Fenerbahçe'de ara transfer dönemi yaklaşırken takviye için de yönetim kolları sıvadı.Kariyerini Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'de sürdüren 33 yaşındaki Brezilyalı golcü Roberto Firmino'nun devre arasında F.Bahçe'nin yolunu tutacağı Suudi Arabistan basını tarafından yüksek sesle dillendirildi. Suudi medyasından SBA Sport televizyonu, yıldız futbolcunun, Al Ahli'den ayrılarakBu sezon Al-Ahli formasıylaAvrupa'da daha önce Hoffenheim ve Liverpool'da da oynayan Brezilyalı yıldızın, takımıyla olan sözleşmesi 2026 Haziran ayı sonunda bitiyor.YAŞ: 33D.YERİ: MACEIO/BREZILYABOY: 1.81MEVKİ: SANTRFORKULÜP: AL-AHLIKONTRAT: 30 HAZIRAN 2026Talisca gelirse huzuru bozar!kim oynarsa oynasın o bölgede beğenilmez... İcardi ve Osimhen'i bile oynatsalar onlar da eleştirilir. Çünkü F.Bahçe camiası da medyası da kolay kolay tatmin olmuyor.Zaten bu nedenle Fenerbahçe şampiyon olamıyor. Hem Dzeko hem de En-Nesyri kim ne dersin şu ana kadar görevlerini yaptı. İkisi de yıldız, ikisi de kalite. F.Bahçe, bu sezon Süper Lig ve Avrupa serüveni dahil 46 gol atarken, bunların 22'sini En-Nesyri ve Edin Dzeko kaydetmiş. Dzeko'nun 14, En-Nesyri'nin 8 golü var. Daha ne olsun. Alınan fazlasını mı atacak! Gelelim Talisca'ya; tabii ki faydası olur ama maaşı takımda sorun yaratabilir. İyi analiz etmek lazım.Formsuz bir dönemde. Biraz mızmız bir adam. En önemlisi de Mourinho gerçekten onu istiyor mu!Öncelik forvet transferi değilMourinho'nun, Fenerbahçe dönemindeki bana göre en büyük yanlışı ısrarla istediği ve de önemli bir santrfor olan Youssef En- Nesyri'yi genelde asli santrfor olarak düşünmeyişi... Bunu her zaman söylüyorum veBu sezon orta sahada Fred'in aşırı formsuzluğunu göz önüne aldığımızda, Sofyan Amrabat düzenli olarak görevini yapsa da gücünü ekonomik kullanıp, belli bir alanda oynuyor.ALİF.Bahçe artık sorun istemiyorbazı mecburiyetleri, üzerinde büyük baskı olarak hissediyor. Şampiyonluk yarışı çok daha kızışacak. G.Saray sezona Osimhen, Batshuayi ve İcardi ile 3 santrfor girdi. Bu planlama son maçlarda da gördük ki büyük kazanım sağladı.F.Bahçe de doğal olarak artık ligin ikinci yarısında burada sorun yaşamak istemiyor. Bu nedenle bu adımı mantıklı buluyorum. Seçecekleri santrfor tiplemesi de önemli. Bu sezon belki kanat oyuncularıyla alakalı problem yaşamadı, hâlâ Cengiz'i oyuna sürebilmiş değil. İrfan Can, Tadic ve Maximin gibi önemli oyuncuları var. Buraya takviye olmaz. Ama kanat bekleri konusunda özellikle solda ofansif yönü güçlü takviye şart. Daha dinamik ve tempolu biri olur.