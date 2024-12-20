Samba zamanı!

Fenerbahçe'de ara transfer dönemi yaklaşırken takviye için de yönetim kolları sıvadı. Stoper, sol bek, 10 numara için araştırmalar sürerken gündeme sürpriz bir isim geldi: Roberto Firmino!
Kariyerini Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'de sürdüren 33 yaşındaki Brezilyalı golcü Roberto Firmino'nun devre arasında F.Bahçe'nin yolunu tutacağı Suudi Arabistan basını tarafından yüksek sesle dillendirildi. Suudi medyasından SBA Sport televizyonu, yıldız futbolcunun, Al Ahli'den ayrılarak Jose Mourinho'nun görev yaptığı Fenerbahçe'ye imza atacağını duyurdu.
1 SEZON DAHA KONTRATI VAR
Bu sezon Al-Ahli formasıyla tüm kulvarlarda 19 maça çıkan Brezilyalı forvet, 6 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
Avrupa'da daha önce Hoffenheim ve Liverpool'da da oynayan Brezilyalı yıldızın, takımıyla olan sözleşmesi 2026 Haziran ayı sonunda bitiyor. Oyuncunun kulübünden yıllık kazancı ise 19 milyon Euro (693 milyon TL).
KİMDİR?
YAŞ: 33
D.YERİ: MACEIO/BREZILYA
BOY: 1.81
MEVKİ: SANTRFOR
KULÜP: AL-AHLI
KONTRAT: 30 HAZIRAN 2026
1 SORU-3 CEVAP
F.Bahçe, Dzeko ve En-Nesyri'ye rağmen golcü transfer etmeli mi yoksa önceliği başka eksikler mi?
MURAT ÖZBOSTAN
Talisca gelirse huzuru bozar!
F.Bahçe'de
kim oynarsa oynasın o bölgede beğenilmez... İcardi ve Osimhen'i bile oynatsalar onlar da eleştirilir. Çünkü F.Bahçe camiası da medyası da kolay kolay tatmin olmuyor. Takım iyiyse göklerde, takım kötüyse yerin bin kat altında.
Zaten bu nedenle Fenerbahçe şampiyon olamıyor. Hem Dzeko hem de En-Nesyri kim ne dersin şu ana kadar görevlerini yaptı. İkisi de yıldız, ikisi de kalite. F.Bahçe, bu sezon Süper Lig ve Avrupa serüveni dahil 46 gol atarken, bunların 22'sini En-Nesyri ve Edin Dzeko kaydetmiş. Dzeko'nun 14, En-Nesyri'nin 8 golü var. Daha ne olsun. Alınan fazlasını mı atacak! Gelelim Talisca'ya; tabii ki faydası olur ama maaşı takımda sorun yaratabilir. İyi analiz etmek lazım. Bazen gelen oyuncular takımın huzuru da bozabilir!
Formsuz bir dönemde. Biraz mızmız bir adam. En önemlisi de Mourinho gerçekten onu istiyor mu! Sonuçta ocak transferleri bazen kâbus olabilir.
ÖMER ÜRÜNDÜL
Öncelik forvet transferi değil
Jose
Mourinho'nun, Fenerbahçe dönemindeki bana göre en büyük yanlışı ısrarla istediği ve de önemli bir santrfor olan Youssef En- Nesyri'yi genelde asli santrfor olarak düşünmeyişi... Bunu her zaman söylüyorum ve vurguluyorum; Edin Dzeko çok kariyerli ve deneyimli bir oyuncu, çok da önemli bir santrfor. Ama şu anda 38 yaşında... Yine de çok faydalı oluyor ancak büyük takımın santrforunun 38 yaşında olması fiziksel açıdan hiç doğru değil.
Bu sezon orta sahada Fred'in aşırı formsuzluğunu göz önüne aldığımızda, Sofyan Amrabat düzenli olarak görevini yapsa da gücünü ekonomik kullanıp, belli bir alanda oynuyor. Bana göre bu kadroya iyi bir orta saha transferi şart. Tabii ki olmazsa olmaz da bir sol bek ile stoper transferi de takımın gerek duyduğu takviyeler.
ALİ GÜLTİKEN
F.Bahçe artık sorun istemiyor
F.Bahçe
bazı mecburiyetleri, üzerinde büyük baskı olarak hissediyor. Şampiyonluk yarışı çok daha kızışacak. G.Saray sezona Osimhen, Batshuayi ve İcardi ile 3 santrfor girdi. Bu planlama son maçlarda da gördük ki büyük kazanım sağladı. İcardi'nin sakatlığında Batshuayi yine sorun çözen oyuncu oldu.
F.Bahçe de doğal olarak artık ligin ikinci yarısında burada sorun yaşamak istemiyor. Bu nedenle bu adımı mantıklı buluyorum. Seçecekleri santrfor tiplemesi de önemli. Bu sezon belki kanat oyuncularıyla alakalı problem yaşamadı, hâlâ Cengiz'i oyuna sürebilmiş değil. İrfan Can, Tadic ve Maximin gibi önemli oyuncuları var. Buraya takviye olmaz. Ama kanat bekleri konusunda özellikle solda ofansif yönü güçlü takviye şart. Daha dinamik ve tempolu biri olur. Becao'nun sakatlığında oraya transfer gerek. Fenerbahçe taraftarı artık oyuncu eksikliğinden zafiyet görmek istemiyor.