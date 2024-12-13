Samet, bu hatayı altı kez yaptı!

Avrupa Ligi'nde ilk 8 takım arasında yer alarak bir üst tura direkt çıkma şansını mucizelere bırakan Fenerbahçe, bireysel hatalarının kurbanı oldu. Teknik direktör Jose Mourinho'nun, Samet Akaydın'ı oynatma sevdası takıma pahalıya patladı. Milli stoper, deplasmanda 2-1 kazanılan Slavia Prag maçının ardından 2-0 kaybedilen Athletic Bilbao sınavında da hatasıyla gole neden oldu.Mourinho, basın toplantısında,diyerek oyuncusuna sahip çıksa da taraftarların ıslıklarına maruz kalanSüper Lig'de 5, Avrupa Ligi'nde 2 maç olmak üzere 7 karşılaşmada forma giyen Samet, maç başına 7.2 top kaybetti. Bu sezon ayağındaki topu onun kadar rakibe veren bir stoper olmadı.