Şampiyonluk sözü vermedim

Fenerbahçe, zorlu Sivasspor deplasmanı öncesi galibiyete kenetlendi. Galatasaray ile puan farkını korumak isteyen sarı-lacivertliler, zirve yolunda kayıp yaşamak istemezken takım zafer için tek yumruk oldu. Ezeli rakibi G.Saray'ın Samsun galibiyeti sonrası oyuncularıyla bir toplantı gerçekleştiren teknik direktör Jose Mourinho, rakibe değil kendilerine bakmaları gerektiğinden bahsetti ve takımını bu şekilde Sivas maçına motive etti. 62 yaşındaki deneyimli çalıştırıcı, İngiliz basınından The Telegraph'a verdiği röportajda ise Fenerbahçe'ye geliş süreciyle ilgili ifadeleri gündemi sarstı.

DİĞER KULÜPLERDE İMKÂNIM VARDI!

Sezon başında F.Bahçe yönetiminin 11 yıllık şampiyonluk özlemini bitirmek için şaşalı bir törenle imza attırdığı Mourinho, gelmeden önce bunun için söz vermediğini itiraf etti. Porto'ya gittiğinde gelecek sezon şampiyon olacaklarını söylediğini belirten Portekizli hoca, "Fenerbahçe'ye gidip 'Gelecek sezon şampiyon olacağız' diyemezdim. Bunu hissetmeniz, elinizde ne olduğunu bilmeniz gerekir. Diğer kulüplerde bu imkânım vardı" ifadelerini kullandı.



AMRABAT&MERT HAKAN YOK

F.BAHÇE, ligde bugün Sivasspor deplasmanına çıkıyor. BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Mourinho'nun, kadroda rotasyona gitmesi bekleniyor. Son idmanda ağrıları nükseden Amrabat ve ayağına darbe alan Mert Hakan Yandaş Sivas'a götürülmedi. Trabzonspor maçında ilk 11'de yer almayan Oğuz Aydın, Filip Kostic ve Yusuf Akçiçek as kadroda görev yapacak. Kanatlardan oluşan üretkenlik problemini Oğuz ve Kostic ile çözmeyi planlayan teknik heyet, Yusuf'un da gücünden yararlanmak istiyor. Fenerbahçe, Sivas'ı devirerek ligde yenilmezlik serisini 15'e çıkarmayı amaçlıyor.