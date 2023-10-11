Samsunspor’da Gisdol dönemi

Süper Lig'de galibiyet alamayan ve Hüseyin Eroğlu ile yollarını ayıran Yılport Samsunspor, yeni hocasını açıkladı. Fuat Çapa ile futbol direktörlüğü için anlaşma sağlayan Karadeniz ekibi, teknik direktörlük koltuğunu iseAlman çalıştırıcı Markus Gisdol'e emanet etti. 54 yaşındaki Gisdol, daha öncegörev yapmıştı. Tecrübeli teknik adam, geçen sene Rusya'nın Ukrayna'ya yaptığı askeri müdahale sonucu "Savaştan sorumlu olan bir ülkede görev yapamam, bu benim değerlerime uymuyor.açıklamasını yapıp istifa etmişti. Öte yandan Pendikspor da İstanbulspor'la yollarını ayıran teknik direktör Fatih Tekke ile görüşüyor.