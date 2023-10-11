Samsunspor’da Gisdol dönemi

Kırmızı-beyazlılar, “Savaştan sorumlu olan ülkede çalışamam” deyip L.Moskova’dan istifa eden Alman teknik direktörle anlaştı
Süper Lig'de galibiyet alamayan ve Hüseyin Eroğlu ile yollarını ayıran Yılport Samsunspor, yeni hocasını açıkladı. Fuat Çapa ile futbol direktörlüğü için anlaşma sağlayan Karadeniz ekibi, teknik direktörlük koltuğunu ise sezon sonuna kadar Alman çalıştırıcı Markus Gisdol'e emanet etti. 54 yaşındaki Gisdol, daha önce Hoffenheim, Hamburg, Köln ve LokomotivMoskova'da görev yapmıştı. Tecrübeli teknik adam, geçen sene Rusya'nın Ukrayna'ya yaptığı askeri müdahale sonucu "Savaştan sorumlu olan bir ülkede görev yapamam, bu benim değerlerime uymuyor. Birkaç kilometre ötede insanlarsavaşın acısını çekerken Moskova'da kalıp profesyonelcedavranıp futbolcuları çalıştıramam" açıklamasını yapıp istifa etmişti. Öte yandan Pendikspor da İstanbulspor'la yollarını ayıran teknik direktör Fatih Tekke ile görüşüyor.