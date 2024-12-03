Sanki Türkiye G.Saray’ın mahkumu!

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Gaziantep maçının ardından Galatasaray'ı hedef aldı. Ilıcalı'nın satır başları şöyle: "Biz camia olarak şampiyonluğa kenetlendik. Galatasaraylı yöneticiler, Türkiye'de başka takım yok zannediyorlar.
G.Saray'ı yöneten arkadaşlarımız şunu iyi anlasın, rakip var, rakibin de hakkı yeniyor. Dün (önceki gün) bakıyorum, ortalık yıkılıyor. Rakibin net penaltısı verilmedi. Davinson Sanchez kırmızı görmemiş.
Hakem bu kadar büyük iki hatayı lehinize yapmış, ortalığı birbirine katıyorsunuz. Eyüpspor'un hakkı yenmedi mi! Başka takım yok Türkiye'de, sadece Galatasaray var! Sanki Türkiye, Galatasaray'ın mahkumu. Maçların oynanma günleriyle ilgili itiraz ediyorlar, hiçbir adaletsizlik yok.
Ortalığı birbirine katıyorlar. Herkes aynı dinlenmiş. Galatasaray 2 yıldır içeride Türkiye'de kırmızı kart görmeme serisini devam ettirdi. Bu düzeni yıkacağız, bu adaletsizliği yıkacağız. Ben varım herkes ölsün diyenleri yıkacağız."