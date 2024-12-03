Sanki Türkiye G.Saray’ın mahkumu!

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Gaziantep maçının ardından Galatasaray'ı hedef aldı. Ilıcalı'nın satır başları şöyle: "Biz camia olarak şampiyonluğa kenetlendik.G.Saray'ı yöneten arkadaşlarımız şunu iyi anlasın, rakip var, rakibin de hakkı yeniyor.Hakem bu kadar büyük iki hatayı lehinize yapmış, ortalığı birbirine katıyorsunuz. Eyüpspor'un hakkı yenmedi mi! Başka takım yok Türkiye'de, sadece Galatasaray var! Sanki Türkiye, Galatasaray'ın mahkumu.Ortalığı birbirine katıyorlar. Herkes aynı dinlenmiş. Galatasaray 2 yıldır içeride Türkiye'de kırmızı kart görmeme serisini devam ettirdi.