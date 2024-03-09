Santim santim analiz yaptı!

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'yi deplasmanda 3-0 yenerek çeyrek finale göz kırparken futboluyla da büyük beğeni topladı. Karşılaşma öncesi teknik direktör İsmail Kartal ve ekibi, Belçika Ligi'nde fırtınalar estiren rakiplerini yaptığı analizlerle çözerken, takımı da planlarını harfiyen uyguladı. İşte Fenerbahçe'yi farka götüren faktörler:Union SG'nin oyun dinamiklerine ve oyun eğilimine karşı optimize edilmiş çok ideal bir ana kurgu örneklendirdi.Rakibin en önemli ismi olan Mohamed Amoura; Djiku, Oosterwolde ve İsmail Yüksek arasında adeta kayboldu.İSMAIL Yüksek, kaptığıile bu sezon bir Konferans Ligi karşılaşmasında bu sayılara ulaşan ilk futbolcu oldu. Deneyimli orta saha, rakibi her dakika rahatsız etti ve yakın savunarak başarı sağladı.HAFTALAR sonra 11'de sahaya çıkan Fred, orta alanda oyunu şekillendiren isimdi. Gösterdiği başarılı performansla alkışları alanSARI-LACIVERTLİ takım, Union SG'ye karşı fizik olarak da üstünlük sağladı.Özellikle İsmail Yüksek, Ferdi, Oosterwolde, Djiku gibi isimler diri görüntüleriyle dikkat çekti.SG maçında en çok koşan ve mücadele eden oyuncuların başında gelen İsmail Yüksek, 90 dakikanın ardından sahayı sedye ile terk etti. Yapılan kontrollerin ardından yıldız futbolcunun bir sakatlığı olmadığı, sadece ortaya koyduğu yüksek efordan dolayı bacağına kramp girdiği belirtildi. 26 yaşındaki oyuncunun dinlendirildikten sonra takımla çalışmalara katılacağı öğrenildi.F.BAHÇE, Konferans Ligi'nde çeyrek finale yükseldiği takdirde Nisan ayında 18 günde 6 karşılaşmaya çıkacak. İşte sarı-lacivertlilerin zorlu takvimi;Adana Demirspor (Süper Lig),Galatasaray (Süper Kupa),Konferans Ligi Çeyrek Final 1. maç,Karagümrük (Süper Lig, Deplasman),Avrupa Konferans Ligi Çeyrek final rövanş,Sivasspor (Süper Lig, Deplasman).