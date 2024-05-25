Savcı 3 isme yurt dışı yasağı getirdi

Süper Lig'de geçtiğimiz hafta RAMS Park'ta oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından yaşanan olaylarla ilgili sarı-lacivertli takımın kulüp doktoru Ertuğrul Karanlık, eski yönetici Hulusi Belgü ve teknik direktör İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal, başlatılan soruşturma kapsamında Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde ifade verdi.Şüpheliler, basın mensuplarının görüntü almaması için adliyenin özel güvenlik görevlileri eşliğinde yangın merdiveninden sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.Karanlık, Belgü ve Kartal'a yurt dışı çıkış yasağı verildi ve serbest bırakıldılar.