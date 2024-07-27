Savic: Sahada konuşurum

Fırtına'nın savunmadaki yeni ustası Stefan Savic, dün 3 yıllık sözleşmeyi imzaladı.diyen 33 yaşındaki Karadağlı stoper duygularını şöyle anlattı: "Buraya gelmemi çok isteyen ve bunun için fedakârlıklar yapan bir kulübe geldiğimin farkındayım. Bir an önce Trabzonspor forması ile sahaya çıkmayı ve takım arkadaşlarımla mücadele etmeyi istiyorum.Trabzonspor, tecrübeli stoper Savic'in maliyetini de açıkladı. 33 yaşındaki oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını bildiren bordo-mavililer, futbolcuya yıllık 2.5 milyon Euro garanti ücret ödeneceğini belirtti. KAP'a yapılan duyuruda, Savic'eödeneceği ifade edildi.Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, transferdeki yol haritasını paylaştı. Doğan, geçen sezon 17 gol, 4 asist ile takımın etkili ismi olan Onuachu için şunları söyledi: "14-15 oyunculuk bir havuz oluşturuldu. Bu listede yer alan 8 oyuncuyu kadromuza kattık.Bu oyuncuların tamamı ile anlaşıldı. Kulüpler ile görüşmeler sürüyor. Yarın da bitebilir, pazartesi de bitebilir. Onuachu konusunda kulübü 15 Milyon Euro'dan 10 milyon Euro seviyelerine inmişti. Biz de 7 milyon Euro seviyelerine çıktık. Görüşmelerimiz devam ediyor."