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Giriş Tarihi: 10.4.2024

Scharer ile hiç kaybetmedik!

Scharer ile hiç kaybetmedik!
Fenerbahçe'nin Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında yarın Olympiakos ile 19.45'te Georgios Karaiskakis Stadı'nda oynayacağı karşılaşmayı İsviçreli Sandro Scharer yönetecek. 35 yaşındaki hakem, daha önce Avrupa Ligi'nde G.Saray'ın Lokomotiv Moskova ile 1-1 berabere kaldığı mücadelede Rus ekibinden Zhivoglyadov'a çift sarı kart vermiş fakat oyundan atmamıştı. Sarı- kırmızılı ekibin, UEFA'ya yaptığı itiraz ise reddedilmişti. Ayrıca Scharer'in yönettiği maçlarda temsilcilerimiz hiç mağlubiyet yaşamadı; 2 galibiyet, 2 beraberlik aldı.
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Scharer ile hiç kaybetmedik!
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