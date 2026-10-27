Seninle barışamayız İsmail hocam!

Şampiyonlar Ligi'nde 2-2 biten Slavia Prag maçının ardından taraftarların istifa çağrıları için, "Derbiyi kazanır, taraftarımızla barışırız" diyen Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, derbide iflas etti. Galatasaray karşısında oynanan kötü futbola isyan eden sarı-lacivertli futbolseverler sosyal medyada, "Seninle barışmak imkânsız. Bir an önce istifa et… Ne bir plan ne de taktik var. Yanlış oyuncu tercihleriyle takımı bitirdin… Şampiyonluk hedefiyle çıktığımız yolda takımı en yanlış isme emanet ettiniz" yorumları yaptılar.



GECEYE DAMGA VURAN GÖRÜNTÜ

Fenerbahçe'nin ilk yarıda 2. golü ağlarında görmesinin ardından teknik direktör İsmail Kartal'ın kulübede gergin şekilde oturduğu anlar sosyal medyada gecenin en çok konuşulan görüntülerinden biri oldu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör