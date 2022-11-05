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Giriş Tarihi: 5.11.2022

Serdar Dursun İtalya yolcusu

Serdar Dursun İtalya yolcusu
Fenerbahçe'de bu sezon istediği forma şansını bulamayan ve Avrupa listesine de dahil edilmeyen Serdar Dursun'a sürpriz bir talip çıktı. Ünlü İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Çizme ekiplerinden Spezia'nın 31 yaşındaki forvetle ilgilendiğini duyurdu. Bu sezon Süper Lig'de sadece 5 maçta forma giyen Serdar Dursun, golle tanışamadı, 2 asist kaydetti. Sarı-lacivertilerin geçen sezon Darmstadt 98'den kadrosuna kattığı tecrübeli futbolcuya yaz transfer döneminin sonlarında Adana Demirspor ve Dinamo Kiev talip olmuştu.

SON 16 KURASI 24 ŞUBAT'TA
AVRUPA Ligi'nde grubunu lider tamamlayarak son 16'ya direkt katılım hakkı elde eden Fenerbahçe, ilk maçını 9 Mart'ta, rövanşı ise 16 Mart'ta oynayacak. Grubunu ikinci sırada bitiren 8 takım ise Şampiyonlar Ligi gruplarından gelecek takımlarla son 16 turu için play-off mücadelesi verecek. Play-off kurası 7 Kasım'da, son 16 kurası ise 24 Şubat'ta çekilecek

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Serdar Dursun İtalya yolcusu
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