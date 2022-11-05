Serdar Dursun İtalya yolcusu

Fenerbahçe'de bu sezon istediği forma şansını bulamayan ve Avrupa listesine de dahil edilmeyen Serdar Dursun'a sürpriz bir talip çıktı. Ünlü İtalyan gazeteci Nicolo Schira,Bu sezon Süper Lig'de sadece 5 maçta forma giyen Serdar Dursun, golle tanışamadı, 2 asist kaydetti. Sarı-lacivertilerin geçen sezon Darmstadt 98'den kadrosuna kattığı tecrübeli futbolcuya yaz transfer döneminin sonlarındaLigi'nde grubunu lider tamamlayarak son 16'ya direkt katılım hakkı elde eden Fenerbahçe, ilk maçını 9 Mart'ta, rövanşı ise 16 Mart'ta oynayacak. Grubunu ikinci sırada bitiren 8 takım ise Şampiyonlar Ligi gruplarından gelecek takımlarla son 16 turu için play-off mücadelesi verecek. Play-off kurası 7 Kasım'da, son 16 kurası ise 24 Şubat'ta çekilecek