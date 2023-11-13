Sessiz sedasız lider

Süper Lig ve Avrupa’da üst üste gelen iki yenilgiden sonra Adana’ya giden sarı-lacivertliler, ilk yarıda üstün olan taraftı. Rakip kaleye 13 şut çekti ama golü bulamadı. 47’de Gravillon’un şutu üst direkten döndü. 86’da Tadic’in sayısı ofsayta takıldı
HAT-TRİCK YAPTIGOLÜ UNUTTU
SÜPER Lig'de 11 maçta 10 golü olan Dzeko, 7 ile 10.haftalar arasındaki 4 maçtaüst üste ağları havalandırmıştı.Pendik karşılaşmasındahat-trick yapan Bosnalı kaptan, Trabzon ve Adana Demir karşılaşmalarında sessiz kaldı. 10 golle krallık yarışındamücadele ettiğiİcardi'yi geçme fırsatınıda kaçırdı.
OSAYI CEZALI
Trabzonspor karşısında kırmızı kart gören İsmail Yüksek'i kaybeden Fenerbahçe'de, Adana Demirspor mücadelesinde de Osayi gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Milli ara dönüşü Karagümrük'e karşı oynayamayacak.
DURAKLAMADÖNEMİ
Bu sezon 19'da 19'luk serisi Trabzonspor karşısında son bulan Fenerbahçe toparlanamadı. 2023 senesinde Süper Lig'de ilk kez üst üste iki maçta puan kaybı yaşadı. Toplamda ise peş peşe 3 maçta 2 yenilgi (Trabzon, Ludogorest), bir beraberlik (A.Demir) alarak kazanmayı unuttu.
KALESİNDE DEVLEŞTİ Adana Demirspor'un milli kalecisi Ertaç Özbir, kurtarışlarıyla skora etki etti. İlk yarıdakalesine gelen 8, ikinci 45 dakikadabir olmak üzere toplam 9şutta gole izin vermeyen tecrübeli eldiven karşılaşma sonrası şunları söyledi: "Fenerbahçe önde çokiyi pres yaptı, bu yüzden baskılı oynayamadık. İlk 15 dakika iyi başlayamadık. Sonrasında oyunu dengeledik. Sonucunda 1 puan aldık. Gönül 3 puan isterdi ama içerideki namağlup serimizidevam ettirdiğimiz için mutluyuz."
Ne dediler?
ÖNDE OLMAK GÜZEL CRESPO: Zor bir maç olacağını zaten biliyorduk. Amacımız üç puandı. Çok fazla şans yakaladık ama gerçekleştiremedik.
Bana göre güçlü bir karakter ortaya koyduk. BARTUĞ: Belki de ligin en zor deplasmanlarından biriydi.
Liderliği aldığımız için mutluyuz.
Milli arada umarım aynı şekilde devam ederiz. OOSTERWOLDE: Stoperde sıkıntılarımız var ama Samet ile iyi işler çıkardık. Sakat olan oyuncular dönecektir ama biz de o pozisyonu doldurduk.
İstediğimiz sonuç bu değildi ama halen lider durumdayız.