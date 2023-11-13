Sessiz sedasız lider

SÜPER Lig'de 11 maçta 10 golü olan Dzeko,Bosnalı kaptan, Trabzon ve Adana Demir karşılaşmalarında sessiz kaldı.Trabzonspor karşısında kırmızı kart gören İsmail Yüksek'i kaybeden Fenerbahçe'de, Adana Demirspor mücadelesinde de Osayi gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Milli ara dönüşü Karagümrük'e karşı oynayamayacak.Bu sezon 19'da 19'luk serisi Trabzonspor karşısında son bulan Fenerbahçe toparlanamadı. 2023 senesinde Süper Lig'de ilk kez üst üste iki maçta puan kaybı yaşadı. Toplamda ise peş peşe 3 maçta 2 yenilgi (Trabzon, Ludogorest), bir beraberlik (A.Demir) alarak kazanmayı unuttu.dana Demirspor'un milli kalecisi Ertaç Özbir, kurtarışlarıyla skora etki etti.tecrübeli eldiven karşılaşma sonrası şunları söyledi:İlk 15 dakika iyi başlayamadık. Sonrasında oyunu dengeledik.Gönül 3 puan isterdi amaNe dediler?Zor bir maç olacağını zaten biliyorduk. Amacımız üç puandı. Çok fazla şans yakaladık ama gerçekleştiremedik.Bana göre güçlü bir karakter ortaya koyduk.Belki de ligin en zor deplasmanlarından biriydi.Liderliği aldığımız için mutluyuz.Milli arada umarım aynı şekilde devam ederiz.Stoperde sıkıntılarımız var ama Samet ile iyi işler çıkardık. Sakat olan oyuncular dönecektir ama biz de o pozisyonu doldurduk.İstediğimiz sonuç bu değildi ama halen lider durumdayız.