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Giriş Tarihi: 13.11.2023

Sessiz sedasız lider

Sessiz sedasız lider

Süper Lig ve Avrupa’da üst üste gelen iki yenilgiden sonra Adana’ya giden sarı-lacivertliler, ilk yarıda üstün olan taraftı. Rakip kaleye 13 şut çekti ama golü bulamadı. 47’de Gravillon’un şutu üst direkten döndü. 86’da Tadic’in sayısı ofsayta takıldı

HAT-TRİCK YAPTI GOLÜ UNUTTU
SÜPER Lig'de 11 maçta 10 golü olan Dzeko, 7 ile 10. haftalar arasındaki 4 maçta üst üste ağları havalandırmıştı. Pendik karşılaşmasında hat-trick yapan Bosnalı kaptan, Trabzon ve Adana Demir karşılaşmalarında sessiz kaldı. 10 golle krallık yarışında mücadele ettiği İcardi'yi geçme fırsatını da kaçırdı.

OSAYI CEZALI
Trabzonspor karşısında kırmızı kart gören İsmail Yüksek'i kaybeden Fenerbahçe'de, Adana Demirspor mücadelesinde de Osayi gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Milli ara dönüşü Karagümrük'e karşı oynayamayacak.

DURAKLAMA DÖNEMİ
Bu sezon 19'da 19'luk serisi Trabzonspor karşısında son bulan Fenerbahçe toparlanamadı. 2023 senesinde Süper Lig'de ilk kez üst üste iki maçta puan kaybı yaşadı. Toplamda ise peş peşe 3 maçta 2 yenilgi (Trabzon, Ludogorest), bir beraberlik (A.Demir) alarak kazanmayı unuttu.

KALESİNDE DEVLEŞTİ
Adana Demirspor'un milli kalecisi Ertaç Özbir, kurtarışlarıyla skora etki etti. İlk yarıda kalesine gelen 8, ikinci 45 dakikada bir olmak üzere toplam 9 şutta gole izin vermeyen tecrübeli eldiven karşılaşma sonrası şunları söyledi: "Fenerbahçe önde çok iyi pres yaptı, bu yüzden baskılı oynayamadık. İlk 15 dakika iyi başlayamadık. Sonrasında oyunu dengeledik. Sonucunda 1 puan aldık. Gönül 3 puan isterdi ama içerideki namağlup serimizi devam ettirdiğimiz için mutluyuz."
Ne dediler?

ÖNDE OLMAK GÜZEL
CRESPO: Zor bir maç olacağını zaten biliyorduk. Amacımız üç puandı. Çok fazla şans yakaladık ama gerçekleştiremedik.
Bana göre güçlü bir karakter ortaya koyduk.
BARTUĞ: Belki de ligin en zor deplasmanlarından biriydi.
Liderliği aldığımız için mutluyuz.
Milli arada umarım aynı şekilde devam ederiz.
OOSTERWOLDE: Stoperde sıkıntılarımız var ama Samet ile iyi işler çıkardık. Sakat olan oyuncular dönecektir ama biz de o pozisyonu doldurduk.
İstediğimiz sonuç bu değildi ama halen lider durumdayız.

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