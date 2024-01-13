Sevenler kavuştu

Fenerbahçe sezon başından bu yana peşinde olduğu Bosnalı orta sahanın transferini bitirdi, Rade Krunic’i İstanbul’a getirdi
Transferde atağa kalkan F.Bahçe, bir hedefine daha ulaştı. Bu sezonunbaşında Milan ile yapılangörüşmelerde İtalyankulübünün yüksek bonservisisteği sonrasındagerçekleşmeyen RadeKrunic'in transferi, aradönemde olumlu sonuçlandı. 30 yaşındaki futbolcu için Milan ile anlaşmaya varıldığı kulübün resmi sitesinden duyurulurken, oyuncu da uçağa biner binmez taraftara mesaj yollayıp "Geliyorum" dedi. 2019-20 sezonunda Milan'a transfer olan ve takımın düzenli oynayan isimleri arasına adını yazdıran Krunic, bu sezon ise teknik direktör Stefano Pioli'nin isteği ile takımda kalmıştı. Ancak son haftalarda hocasıile arası bozulan Bosnalı futbolcu,ayrılık sinyalleri verirkenFenerbahçe de bu fırsatı kaçırmadıve sezon başında istenen yüksekücretin çok daha azına deneyimlioyuncuyu kadrosuna kattı.
'ZOR ZAMANLARIN ADAMI' ARA transferde Rade Krunic'i kadrosuna katan Fenerbahçe'nin yeni transferini Sempre Milan editörü Oliver Fisher'e sorduk… İşte 30 yaşındaki Bosnalı orta saha için öne çıkanlar: "Krunic, Milan'ın hiçbir zaman parlayan bir yıld-ı zı olamadı fakat teknik direktör Stefano Pioli'nin sahada en güvendiği isimlerin başında geldi. Farklı bölgelerdeoynayabildiği için takımda zor zamanların adamı olarakgörüldü. Oyunun yönünü değiştiren bir yapısı yokancak her şeyi düzenli bir şekilde yapan bir futbolcuolarak öne çıkıyor. 10 numara, sağ ve sol kanat gibi hücum yönü de bulunuyor ve Milan'da Pioli ile beraber 6 numaraya evrildi. Verilen görevi en iyi şekilde yapmaya çalışan bir futbolcu. Saha içinde eksi yönleri çok fazla olmayan bir isim olarak öne çıkıyor."
TÜRKÇE ÖĞRENECEĞİM
F.Bahçe'nin İtalyan stoperi Bonucci, kariyerinin son dönemini kupalarla tamamlamak istediğini söyledi. Ayrıca Merih Demiral'ın, "Sen bana İtalyanca öğrettin, ben de sana Türkçe öğreteceğim" dediğini açıkladı
Fenerbahçe'ninyeni transferi Leonardo Bonucci, dün sarı-lacivertli takımla ilk antrenmanına çıktı. İdmanın ardından kulüp televizyonuna konuşan 36 yaşındaki İtalyan stoper, kendisini çok iyi hissettiğini aktarırken şu ifadeleri kullandı: "F.Bahçe'ye gelmeden önce MerihDemiral, Dzeko ve Tadic ile konuştum.Bu önemli forma altında neleryapmam gerektiğini bana anlattılar. Ben de buraya tecrübemi getirdim. Takım arkadaşlarımla savaşmak için geldim. Çünkü kariyerimin son dönemindeyim ve bunu kupalarla tamamlamak istiyorum. Tabii ki en kısa sürede Türkçe'yi de öğrenmem gerekiyor. Merih, 'Ben Juventus'ta iken sen banaİtalyanca öğretmiştin. Şimdi ben sanaTürkçe öğreteceğim' dedi."