Sevenler kavuştu

Transferde atağa kalkan F.Bahçe, bir hedefine daha ulaştı.30 yaşındaki futbolcu için Milan ile anlaşmaya varıldığı kulübün resmi sitesinden duyurulurken, oyuncu da uçağa biner binmez taraftara mesaj yollayıpdedi. 2019-20 sezonunda Milan'a transfer olan ve takımın düzenli oynayan isimleri arasına adını yazdıran Krunic, bu sezon ise teknik direktör Stefano Pioli'nin isteği ile takımda kalmıştı.transferde Rade Krunic'i kadrosuna katan Fenerbahçe'nin yeni transferini Sempre Milan editörü Oliver Fisher'e sorduk… İşte 30 yaşındaki Bosnalı orta saha için öne çıkanlar: "Krunic, Milan'ın hiçbir zaman parlayan bir yıld-ı zı olamadı fakat teknik direktör Stefano Pioli'nin sahada en güvendiği isimlerin başında geldi.10 numara, sağ ve sol kanat gibi hücum yönü de bulunuyor ve Milan'da Pioli ile beraber 6 numaraya evrildi. Verilen görevi en iyi şekilde yapmaya çalışan bir futbolcu. Saha içinde eksi yönleri çok fazla olmayan bir isim olarak öne çıkıyor."F.Bahçe'nin İtalyan stoperi Bonucci, kariyerinin son dönemini kupalarla tamamlamak istediğini söyledi. Ayrıca Merih Demiral'ın, "Sen bana İtalyanca öğrettin, ben de sana Türkçe öğreteceğim" dediğini açıkladıFenerbahçe'ninyeni transferi Leonardo Bonucci, dün sarı-lacivertli takımla ilk antrenmanına çıktı. İdmanın ardından kulüp televizyonuna konuşan 36 yaşındaki İtalyan stoper, kendisini çok iyi hissettiğini aktarırken şu ifadeleri kullandı: "F.Bahçe'ye gelmeden önceBen de buraya tecrübemi getirdim. Takım arkadaşlarımla savaşmak için geldim. Çünkü kariyerimin son dönemindeyim ve bunu kupalarla tamamlamak istiyorum. Tabii ki en kısa sürede Türkçe'yi de öğrenmem gerekiyor.