Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar Donetsk ile Fenerbahçe arasında yarın TSİ 23.00'te oynanacak karşılaşma, zorluk derecesinin yanı sıra iki Türk teknik adamı bu kulvarda karşı karşıya getirmesi bakımından da büyük önem taşıyor. Savaş nedeniyle Ukrayna ekibi, Fenerbahçe'yi İngiltere'de ağırlayacak. Türk spor tarihi açısından önemli olan karşılaşma öncesinde Shakhtar Donetsk CEO'su Serhii Palkin'e sorularımızı yönelttik. Palkin, SABAH Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe taraftarlarının oluşturacağı atmosferi merakla beklediğini belirten Palkin, "Çok canlı bir atmosfer bekliyorum. Fenerbahçe taraftarları tutkularını tribünlere taşıyacak. Britanya'da yaşayan Ukraynalıların, kendi taraftarlarımızın ve yerel futbolseverlerin de Shakhtar'ı desteklemeye gelmesini umuyoruz. Bizi stadında ağırlayan Chelsea'ye minnettarız. Ülkelerinden ayrılmak zorunda kalan Ukraynalılar için bu maçlar, memleketleriyle bağ kurmanın bir yolu. Güzel bir Avrupa futbolu akşamının tadını çıkarmalarını ve takımlarıyla gurur duymalarını istiyoruz" diye konuştu.



KARAKTERİYLE BİZİ ETKİLEDİ

Shakhtar Donetsk CEO'su Serhii Palkin, Arda Turan'ı takımın başına getirme kararlarının perde arkasını da anlattı. Güçlü karaktere ve liderlik özelliklerine sahip bir teknik direktör aradıklarını belirten Palkin, "Arda, Eyüpspor'da potansiyelini göstermişti. Futbolcu olarak en üst düzeyde edindiği tecrübe de önemliydi. Karakteri, motivasyonu ve bu zorlu görevi üstlenmeye istekli olması kararımızda belirleyici oldu. Ukrayna'daki koşulları biliyordu ve buna rağmen gelmek istedi. Arda takıma muazzam bir enerji getirdi. Oyuncuları motive etme konusunda olağanüstü. Genç bir teknik direktör ve her geçen gün daha da gelişiyor. Takım da onunla birlikte gelişiyor. İlk sezonunda Ukrayna şampiyonluğunu kazandık ve UEFA Konferans Ligi'nde yarı finale çıktık. Bu, kaydettiğimiz ilerlemeyi açıkça gösteriyor" dedi.



SAVAŞ SÜRDÜKÇE EVİMİZ DEĞİŞECEK

2014'ten bu yana Donetsk'ten uzakta mücadele ettiklerini belirten Palkin, savaşın kulübün çalışma düzenini tamamen değiştirdiğini söyledi. Shakhtar'ın en büyük hayalinin yeniden kendi stadında oynamak olduğunu vurgulayan Palkin, "En büyük hayalimiz Donetsk'e dönmek ve Donbas Arena'da yeniden oynamak. Arda Turan sayesinde Türkiye ile bağlarımız güçlendi. Türkiye'de çok iyi statlar, tutkulu taraftarlar var. Ukrayna'da savaş sürdüğü için ne yazık ki gelecek sezon da iç saha maçlarımızı oynayacağımız bir stat seçmek zorunda kalmamız çok muhtemel. Türkiye'deki statlardan birini elbette seçenek olarak değerlendirebiliriz" ifadelerini kullandı.



LİG AŞAMASINI GEÇMEK EN BÜYÜK HEDEFİMİZ

Palkin, Şampiyonlar Ligi'ndeki hedeflerini de anlattı. Lig aşamasını geçmek istediklerini belirten deneyimli yönetici, "Zorlu bir turnuva ama buraya iddiasız çıkamayız. Kaliteli, gelişime açık, genç bir takımımız var. Bu maçlar bizim için önemli bir sınav. Görevimiz her puan için mücadele etmek, cesur oynamak ve sahada elimizden gelen her şeyi yapmak. Rakiplerimizin gücünün farkındayız ama kendi oyuncularımıza da inanıyoruz. Taraftarlarımızın bu seviyede olmayı hak eden bir takım görmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.



OYUNCULAR AİLELERİ İÇİN ENDİŞELENİYOR

SHAKHTAR CEO'su, savaşın futbolcular üzerindeki psikolojik etkisine de dikkat çekti. Oyuncuların aileleri için endişelendiğini ve belirsizlik içinde yaşadığını belirten Palkin, "Oyuncuları çevrelerinde yaşananlardan ayrı düşünemezsiniz. Aileleri için endişeleniyor, hava saldırısı uyarılarını duyuyor ve belirsizlik içinde yaşıyorlar. Futbol onlara bir amaç veriyor ama üzerlerindeki baskıyı ortadan kaldırmıyor. Yabancı oyuncular ve aileleri için bize katılma kararı, eskisinden çok daha zor. İçinde bulunduğumuz koşullar konusunda dürüst olmalıyız. Sunabileceğimiz şey, oyuncu gelişiminde başarısı kanıtlanmış bir futbol projesi, Avrupa kupalarında oynama imkânı ve çok zor yıllarda bile taahhütlerini yerine getirmiş bir kulüp. Bugün oyuncu transferinde bu güvenin büyük önemi var" dedi.



GELİRLERİMİZ AZALDI

SAVAŞIN kulübün ekonomik yapısını da etkilediğini belirten Palkin, transfer gelirlerinin öneminin arttığını söyledi. "Oyuncu yetiştirmek, geniş çaplı işgal başlamadan çok önce de Shakhtar'ın merkezinde yer alıyordu. Savaş, geleneksel gelir kaynaklarımız olan maç günü, yayın ve ticari gelirleri ciddi biçimde azalttı. Bunun sonucunda transfer gelirlerinin ve UEFA turnuvalarından elde ettiğimiz ödül paralarının mali katkısı çok daha önemli hale geldi. Rekabet gücümüzü korurken yeni nesil oyuncuları da yetiştirmeliyiz" şeklinde konuştu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör