Şifre belli: Tempolu oyun!

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olarak ilk sınavına Çorum FK karşısında çıkacak olan Emre Belözoğlu, göreve gelir gelmez ilk hedefini belirledi. Deneyimli çalıştırıcının önceliği, sarı-lacivertli takımın oyun temposunu yükseltmek olacak. 46 yaşındaki teknik adam, özellikle topa sahip olunan birçok lig maçında oyunun ve pas trafiğinin yeterince hızlı olmadığını tespit etti. Belözoğlu, oyunun yönünü çabuk değiştiren, hareketli bir hücum grubuyla rakip yarı sahada daha hızlı pas yapan ve tempoyu sürekli yüksek tutan bir Fenerbahçe oluşturmayı hedefliyor. İlk kural, topun hızını artırarak rakip savunmaların yerleşmesine fırsat vermemek olacak.

AMAÇ DEVREYE KADAR FİRESİZ GİTMEK

Emre Belözoğlu'nun bir diğer önemli hedefi ise şampiyonluk yarışındaki 9 puanlık farkı eritmek. Sarı- lacivertli ekibin hocası, devre arasındaki transfer dönemine kadar puan farkını 4-5 seviyesine indirmeyi amaçlıyor. Belözoğlu, üst üste galibiyetler alarak Kanarya'yı yeniden şampiyonluk yarışının güçlü adaylarından biri haline getirmeyi planlıyor.



SOLDA TERCİH KEREM DEĞİL OĞUZ

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu, Çorum FK deplasmanında sol kanatta Oğuz Aydın'a görev vermeyi planlıyor. Deneyimli çalıştırıcının, Kerem Aktürkoğlu'nu ise karşılaşmaya yedek kulübesinde başlatması bekleniyor. Belözoğlu'nun hücum hattındaki planına göre; Oğuz Aydın sol kanatta, İrfan Can Kahveci 10 numara pozisyonunda, Greenwood ise sağ kanatta forma giyecek.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör