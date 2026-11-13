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Giriş Tarihi: 13.11.2026

Sihirbaza özel terapi!

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Sihirbaza özel terapi!
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F.Bahçe'de teknik direktör Emre Belözoğlu'nun isteği doğrultusunda milli ara boyunca futbolculara yönelik özel bireysel programlar uygulanacak. Teknik heyet, kötü performansıyla eleştirilen ve son olarak A Milli Takım'a davet edilmeyen Kerem Aktürkoğlu'nu yeniden takıma kazandırmak istiyor. Bu doğrultuda yıldız oyuncuya mental ve fiziksel olarak rehabilitasyon programı uygulanacak. Belözoğlu'nun, üzerinde durduğu bir diğer isim ise Dorgeles Nene. Malili kanat futbolcusunun yeteneklerine güvenen tecrübeli hoca, Nene'nin kanatlarda etkili olabilecek önemli özelliklere sahip olduğunu düşünüyor.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#EMRE BELÖZOĞLU #KEREM AKTÜRKOĞLU
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Sihirbaza özel terapi!
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