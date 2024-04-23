Şimdi uzaklardasın!

G.Saray'la girdiği yarışta ağır yara alan Kanarya'da, Beşiktaş derbisi öncesi moraller bozulduFenerbahçe bu sezon Süper Lig'de dış sahada ikinci kez puan kaybı yaşadı. Sarı-lacivertliler, 12 Kasım'da Adana Demir ile golsüz berabere kalmış, diğer 15 karşılaşmadan 3 puan çıkarmıştı. Sivas'ta da 2 puanı çimlere gömdü. Fenerbahçe'nin Süper Lig deplasmanlarındaki 10 maçlık galibiyet serisi bitti.İRFAN Can Kahveci, maç sonunda sözlerine çok sinirli olduğunu belirterek başladı ve tepkisini şöyle dile getirdi: "Pozisyonu ekrandan gördüm. Top auta çıkmış. Livakovic kaleci refleksiyle ayağını açmış. Cihan hocamıza da pozisyonu açıkladım. Biraz futbolu bilmek lazım.İşin Türkiye'de futbol açısından nerelere gideceğini de kestiremiyorum."deplasmanında attığı golle tur umutlarını İstanbul'a taşıyan, Kadıköy'deki rövanşta da fileleri havalandıran İrfan Can Kahveci, ligdeki sessizliğini de Sivas'ta bozdu. En son 29. haftadaki Pendik karşılaşmasında fileleri bulan milli futbolcu, dün attığı golle takımını öne geçirdi ama sevinci yarım kaldı. İrfan bu sezon 44 resmi maçta 17 gol-12 asistlik katkı verdi.sahasında topla buluşan Manaj, Livakovic'le karşı karşıya pozisyonda yerde kaldı ve penaltı itirazında bulundu.Yaklaşık 2 dakika izlenen pozisyon sonunda VAR'daki FIFA kokartlıizleme tavsiyesi verdi. Hakem Cihan Aydın beyaz noktayı gösterdi ve 90+4'te skora denge geldi.Hakemin, Djiku'nun mu yoksa Livakovic'in mi müdahalesine penaltı çaldığı tartışması, bugün açıklanacak VAR kayıtlarıyla netlik kazanacak.