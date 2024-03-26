Skandal! Hakem toplantısı sızdırıldı

Başkanı Ali Koç 13 Mart'ta düzenlediği basın toplantısında, hakemlerin 1 Mart'ta bir toplantı yaptığını, G.Saray lehine verdikleri penaltının yanlış olduğunu itiraf ettiği ve bu görüntülerin, TFF'nin elinde olduğunu söylemişti.TFF VAR Eğitim Danışmanı Pawel Gil, MHK Danışmanı Hugh Dallas, VAR'dan sorumlu Cem Satman ve Süper Lig hakemlerinin gerçekleştirdiği toplantıda 26 Şubat'ta oynanan G.Saray-Antalya müsabakası yer aldı. Sarı-kırmızılılardan Tete ile Akdeniz ekibinden Van de Streek'in pozisyonunda orta hakem Abdulkadir Bitigen oyunu devam ettirmiş, VAR'daki Özgür Yankaya'nın çağrısıyla pozisyonu monitörde izledikten sonra penaltı vermişti."Hâlâ penaltı olduğunu düşünüyor musun" sorusu yöneltilen Bitigen, "Basit bir temas, penaltı olduğunu düşünmüyorum" yanıtını verdi. Yankaya'ya isesorusu soruldu. Yankaya da "Hata yaptım. Hakem orada görmediğini söyleyince inceledim ve itiraz eden oyuncular vardı orada, beklentiye baktım. Neden yaptığımı hâlâ sorguluyorum. Bazen hata yapabiliyoruz" dedi. Videonun sonunda Dallas'ın,ifadeleri yer aldı.bu görüntüler sonrası Türkiye Futbol Federasyonu ve Galatasaray Kulübü harekete geçti. Hakem camiası içerisinde kalması gereken toplantıTFF ile Galatasaray'ın, savcılığa suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi. Ayrıca