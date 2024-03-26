Skandal! Hakem toplantısı sızdırıldı

Fenerbahçe
Başkanı Ali Koç 13 Mart'ta düzenlediği basın toplantısında, hakemlerin 1 Mart'ta bir toplantı yaptığını, G.Saray lehine verdikleri penaltının yanlış olduğunu itiraf ettiği ve bu görüntülerin, TFF'nin elinde olduğunu söylemişti. Dün de bu görüntüler, bir sosyal medya hesabı tarafından sızdırıldı…
TFF VAR Eğitim Danışmanı Pawel Gil, MHK Danışmanı Hugh Dallas, VAR'dan sorumlu Cem Satman ve Süper Lig hakemlerinin gerçekleştirdiği toplantıda 26 Şubat'ta oynanan G.Saray-Antalya müsabakası yer aldı. Sarı-kırmızılılardan Tete ile Akdeniz ekibinden Van de Streek'in pozisyonunda orta hakem Abdulkadir Bitigen oyunu devam ettirmiş, VAR'daki Özgür Yankaya'nın çağrısıyla pozisyonu monitörde izledikten sonra penaltı vermişti. Hugh Dallas'ın, iki hakeme de yanlış karar verdiklerini söyleyerek bunun sebeplerini sorduğu görüldü.
"Hâlâ penaltı olduğunu düşünüyor musun" sorusu yöneltilen Bitigen, "Basit bir temas, penaltı olduğunu düşünmüyorum" yanıtını verdi. Yankaya'ya ise "Niye bu kadar basit bir temas için hakemi çağırıp onu baskı altında bıraktın"
sorusu soruldu. Yankaya da "Hata yaptım. Hakem orada görmediğini söyleyince inceledim ve itiraz eden oyuncular vardı orada, beklentiye baktım. Neden yaptığımı hâlâ sorguluyorum. Bazen hata yapabiliyoruz" dedi. Videonun sonunda Dallas'ın, "Ufak bir temas dahi olsa basit penaltı vermiyoruz"
ifadeleri yer aldı.
TFF ve G.Saray'dan SUÇ DUYURUSU!
SIZDIRILAN
bu görüntüler sonrası Türkiye Futbol Federasyonu ve Galatasaray Kulübü harekete geçti. Hakem camiası içerisinde kalması gereken toplantı görüntülerinin, kim tarafından kayıt altına alınıp sızdırıldığına dair
TFF ile Galatasaray'ın, savcılığa suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi. Ayrıca TFF'nin kendi içinde de bir soruşturma başlattığı bildirildi.