Skriniar, Rize’de dinlendirilecek

Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Milan Skriniar, Slovakya Milli Takımı'nın oynadığı 4 karşılaşmada da 90 dakika sahada kalarak yoğun bir maç temposundan geçti. Takıma yorgun dönen 31 yaşındaki stoper için teknik direktör İsmail Kartal'ın planı belli oldu.
Tecrübeli çalıştırıcının, deneyimli oyuncuyu olası sakatlık riskine karşı yarın oynanacak Rizespor deplasmanında dinlendirmeyi planladığı öğrenildi. Skriniar'ın yokluğunda Nathan Ake ile Kojo Oppong'un
savunmanın merkezinde yan yana görev yapması bekleniyor.
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Mete Efendioğlu - Editör