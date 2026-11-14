Şok! Ake yine sakatlandı

Fenerbahçe'nin Hollandalı stoperi Nathan Ake
'den kötü haber geldi. 20 Ekim'de oynanan Slavia Prag maçında sakatlanan ve milli ara sonrası takıma döneceği belirtilen tecrübeli oyuncunun rehabilitasyon sürecinde ağrı hissetmesi nedeniyle dün yeniden MR'ının çekildiği bildirildi. Ake'nin sağ alt adalesinde (soleus kası) yaralanma tespit edildiği açıklandı.
31 yaşındaki savunmacının 3 hafta daha sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Kanarya, milli aradan sonra sırasıyla Kocaelispor (D), Shakhtar (D), Erzurum ve Başakşehir'le oynayacak.
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Mete Efendioğlu - Editör