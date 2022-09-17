Beşiktaş'ın tecrübeli ismi Salih Uçan, yeni sezona çok iyi gibi başladı. 6 maçta görev alan ve 1 gol, 1 asistle oynayan 28 yaşındaki orta saha, futboluyla alkış topladı. Salih'in bu çıkışı yeni sözleşme teklifi almasına da vesile olacak. Sezon sonu kontratı sona erecek oyuncunun 1 yıl opsiyonu var. Bu opsiyonu kullanacak olan yönetimin, bir diğer düşüncesi ise başarılı futbolcuya ekstra 1 yıl daha sözleşme yaparak 2025'e kadar birlikte yola devam etmek.



'HAK ETMİŞTİ, ÇAĞRILMAMASI İLGİNÇ'



Salih'in Milli Takım'a çağrılmaması kulüp içinde şaşkınlıkla karşılandı. Siyah- beyazlılar, performansıyla Ay-Yıldızlı formayı hak ettiği düşünülen oyuncunun, kadroya alınmamasına sosyal medyada Salih'in fotoğrafını paylaşarak tepki gösterdi. Yöneticiler, "Salih, Milli Takım'ı hak etmişti. Çağrılmaması ilginç bir karar" yorumunda bulundu.



BİR GÖRÜŞ - FATİH DOĞAN: MİLLİ TAKIM'A YÜK DEĞİL GÜÇ KATARDI



'Sezon başından bu yana en başarılı, en formda Türk oyuncu kim?' diye sorsanız, Salih Uçan derim. Beşiktaş'ın 11'inin değişmez ismi olmuş, oyunuyla herkesin takdirini kazanmış Salih'in yeniden Milli Takım'a çağrılmamasına şaşırdım. Bu oyununun mükafatı ceza olmamalıydı. Alınan birçok oyuncunun gerek 11, gerekse ideal performans sorunu yaşadığı bir ortamda Salih Uçan, Milli Takım'a yük değil, aksine güç katardı. Kafama takılan bir diğer soru, sakatlığın izlerini atan, Milli Takım kaptanı Cenk Tosun'un Beşiktaş'ta fazla süre almasa da Ay-Yıldızlı ekibin kadrosuna çağrılmaması ayrı bir tartışma konusudur. Milli Takım'ı takip edenler bilir ki geçmiş dönemlerde Milli Takım oyuncusu kavramı üzerinden birçok isim bu süreçlerde takımdaki yerini almıştı. Ayrıca Kuntz'un ya da seçicilerin, Beşiktaş'ta 11 oynarken çağırmadıkları Rıdvan'ı yurt dışına transfer olunca çağırmaları da cevap verilmesi gereken ayrı bir konudur.