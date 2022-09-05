Son dakika: Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli oldu! Yeni transfer listede yer almadı...

Temsilcimiz Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kamp kadrosu belli oldu.
İşte listenin tamamı...
Altay Bayındır, Ertuğrul Çetin, İrfan Can Eğribayat - Gustavo Henrique, Serdar Aziz, Ezgjan Alioski, Luan Peres, Attila Szalai - Willian Arao, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Handaş, Diego Rossi, Arda Güler, Enner Valencia, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Lincoln Henrique, Miha Zajc, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Emre Mor - Joaa Pedro, Bright Osayi-Samueli Michy Batshuayi.
YENİ TRANSFER KADRODA YOK
Açıklanan listede Serdar Dursun, Mauricio Lemos, Filip Novak, Nazım Sangare, Burak Kapacak bulunmazken, yeni transfer Bruma'da kendisine yer bulamadı.