Son rakam 35 milyon euro

Arda Güler, geçtiğimiz sezonun başında Real Madrid'in yolunu tutarken,Başkan sezon ortasında 24 yaşındaki yıldızı içinaçıklaması ile dikkat çekmişti. Ancak takımın başına Mourinho'nun gelişi, kadronun korunma isteği ve milli futbolcunun EURO 2024'te ortaya koyduğu başarılı performans işin rengini değiştirdi.Fenerbahçe,Ferdi'nin talipleriartınca fiyatta artırıma gitti.Alman kulübübaşarılısol beki çok istemesine rağmenfiyatı yüksek bularak görüşmedençekildi.ise pazarlık şansınısonuna kadar kullanıp Ferdi'yirenklerine bağlamak istiyor.Mourinho, Fransız sol kanadı telefonla arayarak takımında görmek istediğini söyledi. 'Evet' yanıtı alındı ancak para işin rengini değiştirdienerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, transferini çok istediği Saint- Maximin ile telefonda görüştü. Geçtiğimiz günlerde resmi teklif ile Al-Ahli kulübünün kapısını çalan sarı-lacivertliler, yüksek bonservis ücreti ile karşı karşıya kalınca devreye Portekizli hoca girdi. Yetenekli oyuncu, Mourinho'dan gelen telefon sonrası kulübüne gitme isteğini iletti.Oyuncu, Suudi Arabistan'da mutsuz olduğu için hızlı bir şekilde transferin tamamlanmasını istiyor.İlk etapta bu rakamları kabul eden Maximin iş ciddiyete bindiğinde ise düşünmek için süre istedi. Futbolcuyu ikna için görüşmeler sürüyor.Fenerbahçe, her ihtimale karşı sol kanat transferinde B planını da cepte tutuyor.Fenerbahçe, Lauriente transferinde İtalyan kulüpleri karşısında avantajlı durumda bulunuyor. Sportif Direktör Mario Branco, Como, Torino, Parma ve Cagliari gibi İtalyan kulüplerinin önerdiği rakamları geçerek oyuncu ve Sassuolo'ya daha iyi bir teklif sundu. Maximin olmazsa Laurienté ile görüşmeler hızlanacak.