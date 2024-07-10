Son rakam 35 milyon euro

Arda Güler, geçtiğimiz sezonun başında Real Madrid'in yolunu tutarken, Ferdi Kadıoğlu gelen tekliflere rağmen transferini başkan Ali Koç'a bırakmış ve "Siz ne karar alırsanız ona uyarım" demişti.
Başkan sezon ortasında 24 yaşındaki yıldızı için "Ferdi'yi artık elimizde tutamayız"
açıklaması ile dikkat çekmişti. Ancak takımın başına Mourinho'nun gelişi, kadronun korunma isteği ve milli futbolcunun EURO 2024'te ortaya koyduğu başarılı performans işin rengini değiştirdi.
DORTMUND ÇEKİLDİ, MANU ISRARCI
Fenerbahçe, 2018'de Nijmegen'den 1.4 milyon Euro bedelle aldığı ve 2026'ya kadar bonservisine sahip olduğu
Ferdi'nin talipleri
artınca fiyatta artırıma gitti. Şampiyona öncesi 25 milyon Euro olarak telaffuz edilen rakam güncellendi ve 35 milyon Euro'ya çıkartıldı.
Alman kulübü Borussia Dortmund,
başarılı
sol beki çok istemesine rağmen
fiyatı yüksek bularak görüşmeden
çekildi. İngiliz devi Manchester United
ise pazarlık şansını
sonuna kadar kullanıp Ferdi'yi
renklerine bağlamak istiyor.
ALO MAXİMİN SENİ BEKLİYORUM
Mourinho, Fransız sol kanadı telefonla arayarak takımında görmek istediğini söyledi. 'Evet' yanıtı alındı ancak para işin rengini değiştirdi
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enerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, transferini çok istediği Saint- Maximin ile telefonda görüştü. Geçtiğimiz günlerde resmi teklif ile Al-Ahli kulübünün kapısını çalan sarı-lacivertliler, yüksek bonservis ücreti ile karşı karşıya kalınca devreye Portekizli hoca girdi. Yetenekli oyuncu, Mourinho'dan gelen telefon sonrası kulübüne gitme isteğini iletti.
12'DEN 7 MİLYON EURO'YA DÜŞTÜ
Oyuncu, Suudi Arabistan'da mutsuz olduğu için hızlı bir şekilde transferin tamamlanmasını istiyor. Fenerbahçe, sol kanat oyuncusuna yıllık 4.5 milyon Euro teklif etti. Maaşından fedakârlık yaparak 12 milyon Euro'dan 7'ye milyon Euro'ya düşen futbolcunun kalan 2.5 milyon Euro'sunu ise Al Ahli ödeyecekti.
İlk etapta bu rakamları kabul eden Maximin iş ciddiyete bindiğinde ise düşünmek için süre istedi. Futbolcuyu ikna için görüşmeler sürüyor.
PLANI LAURİENTE CEPTE
Fenerbahçe, her ihtimale karşı sol kanat transferinde B planını da cepte tutuyor. Saint- Maximin olmadığı takdirde Armand Lauriente ile prensip anlaşmasına varıldı.
Fenerbahçe, Lauriente transferinde İtalyan kulüpleri karşısında avantajlı durumda bulunuyor. Sportif Direktör Mario Branco, Como, Torino, Parma ve Cagliari gibi İtalyan kulüplerinin önerdiği rakamları geçerek oyuncu ve Sassuolo'ya daha iyi bir teklif sundu. Maximin olmazsa Laurienté ile görüşmeler hızlanacak.