Son sıradan bileti aldı

oynadığı son 3 maçı kaybetti. SFA Cup'ta Queen's Park'a 1-0 yenildi.Premiership'te St.Mirren'e 2-0, Motherwell'e 2-1 mağlup oldu.İskoçya Ligi'nde Fenerbahçe gibi ikinci sırada yer alıyor.18 galibiyet, 5 beraberlik, 6 yenilgi ile 59 puana sahip Rangers'ın en yakın takipçisi Hibernian'ın 43 puanı var.Ligi elemelerinde Dinamo Kiev'i geçemeyen ve (1-1/0-2) yoluna Avrupa Ligi'nde devam eden Rangers, 8 maçlık periyottan 8. sırada çıktı ve direkt son 16 turuna yükseldi. Bu süreçte 4 galibiyet, 2 beraberlik, 2 yenilgi ile 14 puan topladı.hücum hattında öne çıkan ismi Vaclav Cerny.41 resmi maçta 15 gol-7 asistle takımın en skorer ismi durumunda. Bu gollerden 4'ünü Avrupa Ligi'nde, 11 tanesini Premiership'te attı.karşı 2-0 kaybedilen maçın ardından Philippe Clement'ın görevine son verilmişti.Futbolculuk kariyerine Rangers'ta başlayan 47 yaşındaki İskoç çalıştırıcı, kaptanlığını yaptığı takımıyla 5'er kez İskoçya Ligi, İskoçya Kupası ve Lig Kupası kazandı.