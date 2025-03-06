Son sıradan bileti aldı

- EVİNDE
oynadığı son 3 maçı kaybetti. SFA Cup'ta Queen's Park'a 1-0 yenildi.
Premiership'te St.Mirren'e 2-0, Motherwell'e 2-1 mağlup oldu. Rangers, rövanşta evinde Fenerbahçe'ye de kaybetmesi halinde 153 yıllık kulüp tarihinde ilk kez üst üste 4 iç saha maçından yenik ayrılmış olacak.
- RANGERS,
İskoçya Ligi'nde Fenerbahçe gibi ikinci sırada yer alıyor. Geride kalan 29 haftada 75 puanlı lider Celtic'in 16 puan gerisinde.
18 galibiyet, 5 beraberlik, 6 yenilgi ile 59 puana sahip Rangers'ın en yakın takipçisi Hibernian'ın 43 puanı var.
- ŞAMPIYONLAR
Ligi elemelerinde Dinamo Kiev'i geçemeyen ve (1-1/0-2) yoluna Avrupa Ligi'nde devam eden Rangers, 8 maçlık periyottan 8. sırada çıktı ve direkt son 16 turuna yükseldi. Bu süreçte 4 galibiyet, 2 beraberlik, 2 yenilgi ile 14 puan topladı.
- RANGERS'IN
hücum hattında öne çıkan ismi Vaclav Cerny. 8 milyon Euro piyasa değeriyle takımın en pahalı oyuncusu olan 27 yaşındaki Çek yıldız,
41 resmi maçta 15 gol-7 asistle takımın en skorer ismi durumunda. Bu gollerden 4'ünü Avrupa Ligi'nde, 11 tanesini Premiership'te attı.
- ST. MIRREN'A
karşı 2-0 kaybedilen maçın ardından Philippe Clement'ın görevine son verilmişti.
24 Şubat'ta takımın başına Barry Ferguson getirildi.
Futbolculuk kariyerine Rangers'ta başlayan 47 yaşındaki İskoç çalıştırıcı, kaptanlığını yaptığı takımıyla 5'er kez İskoçya Ligi, İskoçya Kupası ve Lig Kupası kazandı.