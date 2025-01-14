Sonuçlar önceden belli!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho maçın ardından yine Galatasaray'a göndermede bulundu. Üçlü savunma sistemiyle ilgili konuşan Portekizli hoca, "Farklı opsiyonları çalışacağımızı daha önce söylemiştim. Buna taktiksel kültüre sahip olmak diyorum. Düzgün, çekişmeli bir maç oldu. Konya'yı da tebrik ediyorum. Güzel fikirleri var, oynamaktan korkmuyorlar, bize de zorluk yaşattılar" dedi. G.Saray'ı ima ederek sözlerine devam eden Mourinho, şu ifadeleri kullandı:

SAVAŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ

"Hakikatli ve gerçek bir maçtı. Üzücü ki Türkiye liginde bu tarz düzgün maçlar her zaman olmuyor. Çünkü bazı maçların hikâyesi önceden yazılmış oluyor. Takımım mükemmel olmaktan uzak ama maçlar eğer bugün (dün) olduğu gibi normal şekilde oynansaydı farklı pozisyonda olurduk. Geliştirecek çok şey var ancak dediğim gibi bazı maçların hikâyesi önceden yazılıyor ve bu da ligin kaderini belirliyor. Biz savaşmaya devam edeceğiz."



İLK TERCİHİM STOPER

Transferle ilgili de konuşan Mourinho, öncelikli hedeflerinin stoper olduğunu dile getirdi. 61 yaşındaki çalıştırıcı, "Çünkü 2 stoperimizi kaybettik ve bunlar sezon boyu, uzun sakatlıklar. Eğer mümkün olan en erken şekilde bir pozisyon seçebilseydim, bir oyuncu seçebilseydim bu stoper olurdu" diye konuştu.



'BAŞKAN FUTBOLU BİLMİYOR!'

Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz'ın hakemlere yönelik eleştirisini de duyan Mourinho, "Başkanları hakem hakkında şikâyet ettiyse muhtemelen futbolu biraz daha iyi bilmesi gerekiyor. Çünkü dile getirdiği muhtemel penaltıdan önceki pozisyonda yapılan bir faul vardı. Dolayısıyla bizim lehimize frikik olması, bir penaltı olmaması gerekiyor. Hafta boyuna 'Beraberlik için dua etmemiz lazım, bir puan bizim için iyi olur' demişti. Ama takımı sıfır puan aldı. Dolayısıyla kendisini şikâyet etmesi gerekiyor. Bence maç çok iyiydi" dedi.