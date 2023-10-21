Soruşturma açılsın

Sarı-lacivertli kulüp, Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur'un'da katıldığı programdaki iddialarının ardından Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) yazı göndererek soruşturma açılmasını istedi. Yapılan başvuruda; "Hiç şüphesiz ki söz konusu iddiaların aydınlatılması ve gerekli önlemlerin alınması, ayrıca ilgili tüm tarafların ifadelerinin alınması zaruri olup, federasyonun sorumluluğundadır. Bu sorumluluğun layıkıyla yerine getirilmesi elzemdir.Türk futbolunun geleceği için gerek ileri sürülen iddiaları gerekse de TFF Etik Kurulu'na yapmış olduğumuz başvuruyu ciddi bir şekilde ele almanızı ve gerekli adımları atmanızı arz ederiz" ifadeleri kullanıldı.Fenerbahçe'de sakat futbolcular Serdar Aziz ve Joshua King'in durumları netlik kazandı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada,ve tedavisine hemen başlandığı belirtildi. King'in ise sol arka adalesinde ikinci derece yırtık belirlendiği aktarıldı.