Soruşturma açılsın

Fenerbahçe Kulübü, TFF’den Galatasaraylı yönetici Erden Timur’un iddialarıyla ilgili soruşturma başlatılmasını talep etti
Sarı-lacivertli kulüp, Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur'un A Spor'da katıldığı programdaki iddialarının ardından Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) yazı göndererek soruşturma açılmasını istedi. Yapılan başvuruda; "Hiç şüphesiz ki söz konusu iddiaların aydınlatılması ve gerekli önlemlerin alınması, ayrıca ilgili tüm tarafların ifadelerinin alınması zaruri olup, federasyonun sorumluluğundadır. Bu sorumluluğun layıkıyla yerine getirilmesi elzemdir. Aksi takdirde, federasyonunuzun dasorgulanması gereği kaçınılmaz olacaktır. Türk futbolunun geleceği için gerek ileri sürülen iddiaları gerekse de TFF Etik Kurulu'na yapmış olduğumuz başvuruyu ciddi bir şekilde ele almanızı ve gerekli adımları atmanızı arz ederiz" ifadeleri kullanıldı.
JOSHUA KİNG VE&NBSP;SERDAR'DA YIRTIK
Fenerbahçe'de sakat futbolcular Serdar Aziz ve Joshua King'in durumları netlik kazandı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 32 yaşındakistoperin sol ayak bileği iç bağlarındayırtık tespit edildiği ve tedavisine hemen başlandığı belirtildi. King'in ise sol arka adalesinde ikinci derece yırtık belirlendiği aktarıldı. Serdar Aziz'inen az iki, 31 yaşındaki Norveçliforvetin ise 3 hafta sahalardanuzak kalacağıöğrenildi.