Souza için ilk adım!

Fred ve İsmail Yüksek'in sık sık sakatlanması nedeniyle orta sahada büyük sıkıntı çeken ve bu yarayı kapatmak isteyen Fenerbahçe gözünü İngiltere'ye çevirdi. Sarı-lacivertli yönetim, Mourinho'nun isteği doğrultusunda Championship ekiplerinden Sheffield United'ın formasını giyen Vinicius Souza'nın
transferi için girişimlere başladı. Fenerbahçe, İngiliz kulübü ve Brezilyalı yıldızın menajeriyle tema kurup Vinicius Souza'nın şartlarını sordu. Futbolcu ile de görüşme yapıldı.
ESPANYOL'DA DA FORMA GİYDİ
25 yaşındaki oyuncunun da Sheffield United'dan ayrılmak istediği belirtildi. Kulübüyle Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan başarılı futbolcuya başta Fulham olmak üzere bazı Avrupa takımlarının da ilgisi olduğu ifade edildi. Flamengo altyapısında futbola başlayan Vinicius, genç yaşta Avrupa'ya transfer oldu. Souza, Belçika'da Lommel SK ve Mechelen, İspanya'da ise Espanyol formalarını giydi.
KİRALIK DEĞİL SATILIK
Fenerbahçe
Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun ağır bulduğu Rodrigo Becao satış listesinde yer alıyor. 28 yaşındaki oyuncusunu 10 milyon Euro karşılığında bonservisiyle göndermek isteyen sarı-lacivertli yönetim, Atalanta'dan gelen kiralık teklifi reddetti. Fenerbahçe, Becao'nun satılması halinde Mourinho'nun listesinde bulunan sol ayaklı stoperlerle iletişime geçecek.
Atalanta kulübü, kiralık olan resmi teklifini değiştirip bonservisiyle transfer etmek istediği takdirde Fenerbahçe bu transfere zorluk çıkarmayacak.
NICE'IN HEDEFİ SAMET AKAYDIN
Fenerbahçe'nin geçen sezon Panathinaikos'a kiraladığı milli stoper için Fransızlar devrede
FRANSA
Ligue 1 ekiplerinden Nice, Samet Akaydın'ı kadrosuna katmak istiyor. Geçen sezonun yarısını Yunan ekibi Panathinaikos'ta kiralık geçiren, Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Takım formasını giyen ancak geri döndüğü Fenerbahçe'nin resmi maçlarında kadroya giremeyen 30 yaşındaki stoper, bu nedenle Nice'e gitmeye sıcak bakıyor.
Fransa'da transfer dönemi 30 Ağustos'ta sona ereceği için Nice, bu imzayı hemen attırmak istiyor. Fenerbahçe'ye 2022-23 sezonunun devre arasında Adana Demirspor'dan gelen Samet'in sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 30
Haziran 2026'ya kadar devam ediyor.