Souza için ilk adım!

Fred ve İsmail Yüksek'in sık sık sakatlanması nedeniyle orta sahada büyük sıkıntı çeken ve bu yarayı kapatmak isteyen Fenerbahçe gözünü İngiltere'ye çevirdi. Sarı-lacivertli yönetim, Mourinho'nun isteği doğrultusundatransferi için girişimlere başladı. Fenerbahçe, İngiliz kulübü ve Brezilyalı yıldızın menajeriyle tema kurup Vinicius Souza'nın şartlarını sordu. Futbolcu ile de görüşme yapıldı.25 yaşındaki oyuncunun da Sheffield United'dan ayrılmak istediği belirtildi. Kulübüyle Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan başarılı futbolcuya başta Fulham olmak üzere bazı Avrupa takımlarının da ilgisi olduğu ifade edildiTeknik Direktörü Jose Mourinho'nun ağır bulduğu Rodrigo Becao satış listesinde yer alıyor. 28 yaşındaki oyuncusunu 10 milyon Euro karşılığında bonservisiyle göndermek isteyen sarı-lacivertli yönetim, Atalanta'dan gelen kiralık teklifi reddetti.Atalanta kulübü, kiralık olan resmi teklifini değiştirip bonservisiyle transfer etmek istediği takdirde Fenerbahçe bu transfere zorluk çıkarmayacak.Fenerbahçe'nin geçen sezon Panathinaikos'a kiraladığı milli stoper için Fransızlar devredeLigue 1 ekiplerinden Nice, Samet Akaydın'ı kadrosuna katmak istiyor. Geçen sezonun yarısını Yunan ekibi Panathinaikos'ta kiralık geçiren, Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Takım formasını giyen ancak geri döndüğü FFransa'da transfer dönemi 30 Ağustos'ta sona ereceği için Nice, bu imzayı hemen attırmak istiyor. Fenerbahçe'ye 2022-23 sezonunun devre arasında Adana Demirspor'dan gelen Samet'in sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 30Haziran 2026'ya kadar devam ediyor.