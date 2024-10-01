Şovuyla yine dünyada gündem

Sezon başından bu yana saha kenarında sakin kalan, heyecanlı ve çılgın halini özleten Jose Mourinho eski günlerine hızlı bir dönüş yaptı.yorumları söylenmeye başlanan Portekizli teknik adam, Antalyaspor'u 2-0 yendikleri maçta Dzeko'nun ofsayt gerekçesiyle sayılmayan golüne zekâsını konuşturarak tepki verdi. Tecrübeli hoca,Mourinho'nun bu davranışı Avrupa'da da gündem oldu. Gazeteler, Fenerbahçe'nin hocasınınifadelerinihaberlerinetaşırken, 61yaşındaki çalıştırıcınınşovu içinşu başlıkları attılar:"Bir başka Mourinho çılgınlığı daha. Bunu sadece Mourinho düşünebilirdi"."Bir Mourinho şovu daha"."Mourinho'nun son gösterisi"."Dahi ve delilik"."Mourinho'dan daha önce hiç görülmemiş bir protesto"."José Mourinho'nun protestosu: Dzeko'nun izin verilmeyen golü için PC kamera önünde"."Mourinho şovu Türkiye'de"."Mourinho olağandışı davranışları nedeniyle yeniden ilgi odağı"."Mourinho, Edin Dzeko'nun iptal edilen golünün ardından tarzını gösterdi".bu sezon taraftarına coşkulu bir oyun seyrettiremezken Mourinho'nun futbol anlayışı seyirciye sıkıcı geliyor. Ancak Kanarya, bir yandan da bu oyunun meyvelerini kalesini gole kapatarak alıyor. Sarı-lacivertli takım, son 7 maçın 5'inde kalesini gole kapatmayı başardı. Takım savunmasını geliştiren Fenerbahçe'de Livakovic yeni transfer etkisi yarattı. Sadece Göztepe (2-2) ve G.Saray (1-3) maçlarında gol yendi.BÜLENT TİMURLENKMourinho nevi şahsına münhasır bir adam… Kariyeri boyuncaçeyrek asırlık tecrübeye sahip bir karakter. Bunlar sahada galibiyetle birleştiğinde, çalıştırdığı takımların taraftarları için elbette ki özel biri olur.sarı-lacivertli camia için gerçekten de özel bir haline gelir. Derbideki mağlubiyetin ardından üzerindeki baskıyı çabuk dağıttı. Fenerbahçe ligde haftayı bay geçecek ve Twente deplasmanında alınacak sonuç kadar, bence Fenerbahçe'nin oynadığı futbolun rengi de çok önemli.Her zorlu tırmanışın bir de iniş etabı var. Bir-iki olumsuz sonucun ardından adama Everest'in ana kampına inmiş muamelesi yaptılar.