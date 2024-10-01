Şovuyla yine dünyada gündem

Sezon başından bu yana saha kenarında sakin kalan, heyecanlı ve çılgın halini özleten Jose Mourinho eski günlerine hızlı bir dönüş yaptı. "Yorgun ve bitkin"
yorumları söylenmeye başlanan Portekizli teknik adam, Antalyaspor'u 2-0 yendikleri maçta Dzeko'nun ofsayt gerekçesiyle sayılmayan golüne zekâsını konuşturarak tepki verdi. Tecrübeli hoca, o anın görüntüsünü aldığı bilgisayarını yayıncı kuruluşun kamerasının önüne yerleştirdi ve pozisyonun "ofsayt" olmadığını herkese ilan etti.
İŞTE YAPILAN O YORUMLAR:
Mourinho'nun bu davranışı Avrupa'da da gündem oldu. Gazeteler, Fenerbahçe'nin hocasının "Ofsayt yoktu, bu yüzden kamera önüne pozisyonu koydum. Rakibin sol beki ofsaytı bozuyordu. Bizim açımızdan temiz bir goldü"
ifadelerini
haberlerine
taşırken, 61
yaşındaki çalıştırıcının
şovu için
şu başlıkları attılar:
MARCA:
"Bir başka Mourinho çılgınlığı daha. Bunu sadece Mourinho düşünebilirdi".
AS:
"Bir Mourinho şovu daha".
SPORT 45:
"Mourinho'nun son gösterisi".
LA GAZZETTA DELLO SPORT:
"Dahi ve delilik".
CORRİERE DELLO SPORT:
"Mourinho'dan daha önce hiç görülmemiş bir protesto".
SKY SPORT:
"José Mourinho'nun protestosu: Dzeko'nun izin verilmeyen golü için PC kamera önünde".
EUROSPORT:
"Mourinho şovu Türkiye'de".
A BOLA:
"Mourinho olağandışı davranışları nedeniyle yeniden ilgi odağı".
RECORD:
"Mourinho, Edin Dzeko'nun iptal edilen golünün ardından tarzını gösterdi".
SIKICI OYNUYOR AMA!
Fenerbahçe
bu sezon taraftarına coşkulu bir oyun seyrettiremezken Mourinho'nun futbol anlayışı seyirciye sıkıcı geliyor. Ancak Kanarya, bir yandan da bu oyunun meyvelerini kalesini gole kapatarak alıyor. Sarı-lacivertli takım, son 7 maçın 5'inde kalesini gole kapatmayı başardı. Takım savunmasını geliştiren Fenerbahçe'de Livakovic yeni transfer etkisi yarattı. Sadece Göztepe (2-2) ve G.Saray (1-3) maçlarında gol yendi.
BİR GÖRÜŞ
BÜLENT TİMURLENK
Nasıl manşet olacağını bilir!
Jose
Mourinho nevi şahsına münhasır bir adam… Kariyeri boyunca medyaya nasıl manşet olacağını, rakiplerini sezon boyunca nasıl baskı altında tutacağını iyi bilen,
çeyrek asırlık tecrübeye sahip bir karakter. Bunlar sahada galibiyetle birleştiğinde, çalıştırdığı takımların taraftarları için elbette ki özel biri olur. Hareketini sıra dışı ve zekice buldum ancak zekâsıyla, tecrübesini F.Bahçe'nin daha iyi futbol oynaması gerektiği üzerine kullanırsa
sarı-lacivertli camia için gerçekten de özel bir haline gelir. Derbideki mağlubiyetin ardından üzerindeki baskıyı çabuk dağıttı. Fenerbahçe ligde haftayı bay geçecek ve Twente deplasmanında alınacak sonuç kadar, bence Fenerbahçe'nin oynadığı futbolun rengi de çok önemli. Mourinho, kariyerinde Everest'in zirvesini görmüş bir teknik adam.
Her zorlu tırmanışın bir de iniş etabı var. Bir-iki olumsuz sonucun ardından adama Everest'in ana kampına inmiş muamelesi yaptılar. Bence onun teknik adamlık seviyesi Everest'in hâlâ az oksijen olan yüksekleri.