SABAH Spor’a Pavloviç mesajı

Fenerbahçe yönetimi, stoper takviyesinde bir diğer hedefi Strahinja Pavlovic için Milan'ın kapısını çalmış ve 18 milyon Euro'luk teklif yapmıştı. İtalyan ekibinin CEO'su Giorgio Furlani,'a transferin detaylarıyla ilgili kısa bir açıklama yaptı.Milan'ın bu transferde kapıyı 25 milyon Euro'dan açtığı öğrenilirken, Fenerbahçe cephesinin kiralama formülü üzerinden görüşmeleri yürütmeyi düşündüğü ifade edildi.