Stoper harekatı!

SAMET'IN takımdan ayrılma isteği, Becao'nun ise sezonu kapaması üzerine Fenerbahçe, 2 stoper transferi birden yapma kararı aldı. Sarı-lacivertli yönetim, bir yabancı bir de yerli oyuncuyu devre arasında kadrosuna katacak.Yerli stoper için de Mourinho'ya bir rapor sunulacağı bildirildi.Livakovic'in sakatlığı can sıkarken ikinci kaleci İrfan Can Eğribayat'ın da tedavisinin devam ediyor olması soru işaretlerini beraberinde getirdi. Genç kaleci Osman Ertuğrul Çetin'in, Başakşehir karşısında güven vermemesi sağlık ekibini de harekete geçirdi.