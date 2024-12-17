Stoper harekatı!

SAMET'IN takımdan ayrılma isteği, Becao'nun ise sezonu kapaması üzerine Fenerbahçe, 2 stoper transferi birden yapma kararı aldı. Sarı-lacivertli yönetim, bir yabancı bir de yerli oyuncuyu devre arasında kadrosuna katacak. Kanarya, gözünü Hollanda Ligi'nin iki devine çevirdi. PSV forması giyen Olivier Boscagli ile Feyenoord'un yıldızı David Hancko'nun takibe alındığı kaydedildi. İki futbolcu için de görüşmeler başladı.
Yerli stoper için de Mourinho'ya bir rapor sunulacağı bildirildi.
İRFAN CAN YETİŞECEK!
KANARYA'DA
Livakovic'in sakatlığı can sıkarken ikinci kaleci İrfan Can Eğribayat'ın da tedavisinin devam ediyor olması soru işaretlerini beraberinde getirdi. Genç kaleci Osman Ertuğrul Çetin'in, Başakşehir karşısında güven vermemesi sağlık ekibini de harekete geçirdi. Teknik direktör Mourinho'nun talimatıyla dizindeki sakatlık geçmek üzere olan İrfan Can'ın cuma günü oynanacak Eyüpspor maçına yetişmesi bekleniyor.