Stoper ve sol bek ocak’a kaldı

Süper Lig'de yaz transfer dönemi yarın sona erecek. Ancak F.Bahçe'nin bir sürprize imza atması beklenmiyor. Teknik direktörlüğe Mourinho'yu getiren sarı-lacivertliler, kadroya da 8 önemli takviye yaptı. Alınanların hepsi, Mou'nun listesinin ilk sırasına yazdığı futbolcular oldu.Fenerbahçe, savunma takviyesini ise Ocak ayındaki ara transfer dönemine bıraktı. Ferdi Kadıoğlu'nun gidişiyle sol bek almayan sarı-lacivertliler, sol stoper de aradı ancak Mourinho ile son yapılan toplantıların ardından iki mevkiye alınacak isimler ocak ayına ertelendi. Tecrübeli hoca,mesajı verdi.oluşan stoper rotasyonunu güçlendirmeyi ilk başta düşünen sarı-lacivertliler, Ocak ayına kadar yoluna bu şekilde devam edecek. Duruma göre de Ocak ayında stoper takviyesi yapılacak.kadroda düşünmediği Serdar Aziz, sezon başında yeni bir takım bulmak için yönetimden izin istemişti. Ancak milli futbolcu bu konuda başarılı olamadı. Katar Ligi'nden gelen teklifi de kabul etmesine rağmen gerçekleşmeyen bu transfer Serdar'ın Fenerbahçe'de kalmasına neden oldu.Fizik olarak da hazır olmayan Serdar'ın sarı-lacivertli takımda forma giyebilmesine imkânsız gözüyle bakılıyor.