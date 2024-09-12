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Giriş Tarihi: 12.9.2024

Stoper ve sol bek ocak’a kaldı

Sekiz futbolcuya imza attıran sarı-lacivertliler, defans hattında sıkıntı yaşarsa ara transferde takviye yapacak. Brighton’a giden Ferdi’nin boşluğu da yine Ocak ayında doldurulacak

Samet YÜKSEL
Stoper ve sol bek ocak’a kaldı
Süper Lig'de yaz transfer dönemi yarın sona erecek. Ancak F.Bahçe'nin bir sürprize imza atması beklenmiyor. Teknik direktörlüğe Mourinho'yu getiren sarı-lacivertliler, kadroya da 8 önemli takviye yaptı. Alınanların hepsi, Mou'nun listesinin ilk sırasına yazdığı futbolcular oldu. Santrforda En-Nesyri, sol kanat için Saint-Maximin, orta sahada da Sofyan Amrabat, hocanın ilk tercihleriydi.

'ELDEKİ KADRO İLE HEDEFE YÜRÜRÜZ'
Fenerbahçe, savunma takviyesini ise Ocak ayındaki ara transfer dönemine bıraktı. Ferdi Kadıoğlu'nun gidişiyle sol bek almayan sarı-lacivertliler, sol stoper de aradı ancak Mourinho ile son yapılan toplantıların ardından iki mevkiye alınacak isimler ocak ayına ertelendi. Tecrübeli hoca, "Elimizdeki kadro ile hedefimize yürürüz" mesajı verdi. Becao, Djiku, Çağlar, Samet Akaydın'dan oluşan stoper rotasyonunu güçlendirmeyi ilk başta düşünen sarı-lacivertliler, Ocak ayına kadar yoluna bu şekilde devam edecek. Duruma göre de Ocak ayında stoper takviyesi yapılacak.

SERDAR AZİZ AYRILAMADI
Mourinho'nun kadroda düşünmediği Serdar Aziz, sezon başında yeni bir takım bulmak için yönetimden izin istemişti. Ancak milli futbolcu bu konuda başarılı olamadı. Katar Ligi'nden gelen teklifi de kabul etmesine rağmen gerçekleşmeyen bu transfer Serdar'ın Fenerbahçe'de kalmasına neden oldu. 33 yaşındaki oyuncu, bu sezon hiçbir maçta şans bulamadı. Fizik olarak da hazır olmayan Serdar'ın sarı-lacivertli takımda forma giyebilmesine imkânsız gözüyle bakılıyor.

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Stoper ve sol bek ocak’a kaldı
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