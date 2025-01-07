Sudan ucuz sol bek

bek transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, aradığı futbolcuyu ABD'de buldu. Sky Sport, sarı-lacivertlilerin MLS ekibi Philadelphia Union'da forma giyen Kai Wagner'i istediğini duyurdu. Haber detayında Wagner için görüşmelere başlandığı da vurgulandı. Fenerbahçe'nin yanı sıra İspanyol takımlarından Las Palmas'ın da 27 yaşındaki sol beki istediği belirtildi.Wagner bu sezon MLS'te 1 gol, 10 asistlik istatistik yakaladı. Başarılı futbolcunun, Philadelphia Union ile 31 Aralık 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.